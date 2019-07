Primarul comunei Turburea: „Este un lucru esenţial să aibă bacalauratul“

La Liceul Tehnologic Turburea, din judeţul Gorj, localitate în care primarul nu a reuşit să obţină diploma, deşi are 55 de ani, au promovat bacalaureatul.

Doar doi absolvenţi de la Liceul Tehnologic Turburea din cei șase au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat. În anii trecuți, la această unitate de învățământ s-a înregistrat o promovabilitate de zero. Primarul comunei Tulburea, Ion Bîrcă, este de părere că diploma de Bacalaureat este esențială, cu toate că el nu a reușit să prooveze acest examen: „Doi din cei şase elevi care s-au prezentat au promovat. 11 erau trecuţi pe hârtie. Suntem în restrângere cu liceul, noi nu am mai promovat clase de liceu la ora actuală la Turburea, am hotărât cu directorul şi Consiliul Local să nu mai promovăm clase de liceu, ne axăm pe clase de profesională, cred că la ţară copiii optează pentru o meserie. E un lucru bunişor că la ora actuală se mişcă la şcoală treaba, cât de cât. Şi ceilalţi au luat note bunicele, dar nu au trecut toate probele. Vorbim de şase elevi, ceilalţi au plecat în străinătate. E tendinţa asta după bani, ca orice tânăr. Cred că este un lucru esenţial să aibă bacalauratul, dacă nu ai bacalaureatul, ce faci cu liceul? Faci liceul degeaba. Dacă nu vrei să înveţi carte, o singură soluţie există: să ai o meserie, să ştii că te bazezi pe ceva: sudor, electrician”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea.

Cel mai slab rezultat în județul Gorj a fost înregistrat la Colegiul Auto „Traian Vuia“, unde doar trei candidați, din cei 60 de absolvenți, au promovat examenul.