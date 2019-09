Primarul de la Turburea, acuzat că a abandonat și incendiat deșeurile menajere

Consilierul județean PNL Victor Banța a adus o serie de acuzații la adresa primarului PSD al localității Turburea cu privire la depozitarea deșeurilor menajere pe raza localității. Banța, fost prefect al județului Gorj, susține că primarul Ion Bîrcă este responsabil de depozitarea în mod ilegal a gunoaielor. Consilierul județean spune că deșeurile menajere au fost depozitate ilegal în două locuri, iar într-unul dintre ele a fost incendiat: „Încă din luna mai și până în prezent, am constatat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu de consilier județean, sub puterea învestită de lege, că există un mod deficient, ilegal și ilicit de gestionare a deșeurilor colectate de pe raza comunei Turburea sunt câțiva cetățeni ai comunei Turburea care mi-au adus la cunoștință prin fotografii, mărturii și alte probe că primarul comunei Turburea a decis și a constituit un grup organizat, care a colectat în mod ilegal deșeuri și le-a transportat în două amplasamente ilegale, în ultimul dintre ele incendiindu-le. Am descoperit pe Dealul Spahii, lângă satul Spahii, în extravilanul comunei, în apropierea rezervoarelor de apă, cum Primăria Turburea, la dispoziția primarului, a decis să depoziteze o parte foarte mare de resturi menajere folosind utilajele din dotare, personal de la ajutorul social, care nu au echipament de protecția muncii. Gunoaiele depozitate pe acel deal au poluat mediul, solul, au poluat probabil și apele freatice și s-a creat un focar de infecție, știindu-se că acolo este o pășune pentru animalele cetățenilor“.

Victor Banța spune că deșeurile au fost luate de pe pajiște și mutate într-un alt loc unde au fost incendiate: „După ce am postat pe o rețea de socializare, pe data de 2 septembrie, și am prezentat aceste aspecte, primarul comunei Turburea a dispus să acopere aceste activități ilicite, să transporte începând cu a doua zi, începând cu ora 7 și până seara aceste deșeuri în spatele platformei petroliere și au fost incinerate“.

Banța, urmărit de un echipaj de la Poliția Locală

Primarul Ion Bîrcă spune că mașina care transporta deșeurile la groapa de gunoi de la Târgu Jiu a rămas fără asigurare. Primarul comunei Turburea susține că chiar Victor Banța a dat foc deșeurilor și că chiar a fost chiar urmărit de Poliția Locală: „S-a întâmplat un incident, în sensul că trakerul care a dus gunoiul la Polaris, pentru că se poate demonstra cu tichetele de cântar scrie data când s-a ridicat certificatul de înmatriculare al mașinii deoarece i-a expirat omului asigurarea și a neglijat acest lucru. Colectând gunoiu, îl duceam pe o platformă de gunoi betonată și se făcea transferul, din mașinile noastre în trakere.

La ora 4 s-a văzut un fum pe vale și am crezut că a dat cineva foc la miriște. Poliția Locală s-a deplasat acolo și, când colo, cineva, adică el și cu încă unul, au dat la un colț din gunoiul acela, iar când a văzut i-au văzut pe cei de la Poliția Locală s-au pus în mașină și au fugit. Au fugit cu mașina după ei, dar fiind drum de țară au zis că rup mașina în două, dar l-au pozat din spate și au depus documentele la Poliție, să ancheteze ce căuta Banța în Turburea și cum știe el că în momentul acela“.

Primăria riscă să fie amendată

Gheorghe Sanda, comisarul șef al Gărzii de Mediu Gorj, a precizat că s-a efectuat un control și că aspectele sesizate s-au confirmat, iar Primăria Turburea riscă o amendă importantă: „Am început un control la Primăria comunei Turburea pe linie de gestionare a deșeurilor. S-a constat abandonarea de deșeurilor și arderea unei părți din aceste deșeuri vom stabili un program amplu de măsuri pe care îl vom monitoriza de acum înainte. Atât pentru abandonarea de deșeuri, cât și pentru arderea acestora, Primăria riscă sancțiuni până la 40.000-50.000 de lei“.