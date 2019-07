Primarul din Albeni, amendat. Prefectura Gorj i-a aplicat o sancțiune de 5000 de lei

Primarul din Albeni a fost amendat de Instituția Prefectului. În urma verificărilor efectuate de Corpul de Control, edilul este acum bun de plată. Dacă nu se grăbește să achite sancțiunea, Ionuț Stan va trebui să scoată din buzunar cinci mii de lei.

Motivele pentru care edilul a fost amendat administrativ vizează dispoziția dată în fals, cu semnătură și ștampilă scanată în ceea ce privește acordarea unui sprijin social pentru o persoană din comuna Albeni. „Domnul prefect a semnat procesul verbal întocmit de colegii de la Corpul de Control, în urma verificărilor efectuate la primăria Albeni. Drept urmare, domnul primar a fost sancționat cu amenda de 5.000 de lei. Are posibilitatea să o plătească în termen de 15 zile, în acest caz achitând doar suma de 1.000 de lei. Are posibilitatea să conteste acest proces verbal, însă, dacă va plăti amenda are obligația să ne transmită, în termen de 15 zile, că a plătit amenda”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Gorj Corina Belteu.