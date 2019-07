Primarul Romanescu îl vrea în continuare pe Băluță în funcția de șef la Poliția Locală. „Să stea cât mai mult în concediu de paternitate“

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, își dorește păstrarea în funcție a actualului șef, Florin Băluță, care ocupă funcția până la venirea din concediu de paternitatea a lui Florin Urdea.

„Mi-aș dori ca domnul Urdea să stea cât mai mult în concediu de paternitatea, poate să mai aibă un copil, pentru că lucrurile merg bine și m-ar deranja foarte mult ca cine va să deturneze drumul pe care se merge. În momentul de față, consider că situația Poliției Locale Târgu Jiu s-a schimba și că este mult mai prezentă în stradă. De când polițiștii locali au primit anumite competențe pe circulație, eu nu am mai văzut polițist rutier în stradă. Trebuie clarificat la un moment dat cine are competență pe acest segment“, a spus Romanescu, la emisiunea „În interes public. Este o problemă generală. Nu există șef pe partea de poliție locală să nu stea în stradă cel puțin opt ore“, de la Gorj Tv.

„Circulă ca nebunii“

Primarul municipiului Târgu Jiu nu este mulțumit de modul în care polițiștii de la rutieră își fac datoria, pentru că pe străzile din oraș se circulă cu viteză foarte mare: „Sunt revoltat de ceea ce se întâmplă noaptea pe bulevardele din Târgu Jiu. De foarte multe ori mai ajung acasă după ora 22,00 sau 23,00. Pe 14 octombrie sau în zona Victoriei trec cu o viteză de o sută și ceva de kilometri la oră. Circulă ca nebunii. Poliția națională ar trebui să intervină pentru că poliția locală nu are competență“.