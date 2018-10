Primarul Stan, acuzat că a amendat familia verișorului său, pentru că nu a dat declarații la poliție în favoarea sa

Primarul comunei Albeni, Ionuț Silviu Stan, este implicat într-un nou scandal. Mama verișorului acestuia, care susține că i-a fost cel mai bun prieten, a fost amendată, inițial, de edilul comunei cu suma de 1.000 de lei, după care, în urmă cu două zile a primit acasă procesul verbal de sancționare cu 10.000 de lei pentru construcția unui gard fără autorizație. Neluș Cornoiu, în vârstă de 28 de ani, verișorul primarului comunei Albeni, spune că acesta a vrut, de fapt, să se răzbune pe el, pentru că a dat declarații într-un dosar penal aflat în cercetare la poliție. Verișorul spune că sesizarea penală împotriva primarului a fost depusă de medicul Ramona Hortopan, care a activat la Centrul medical de permanență din localitate, pentru care edilul făcuse o adevărată pasiune. Doctorița i-a refuzat avansurile, susține Neluș Cornoiu, iar primarul s-a răzbunat pe ea, iar scandalul s-a terminat prin închiderea Centrului.

Verișorul primarului spune că acesta i-a cerut să mintă în fața anchetatorilor: „Sunt rudă cu dumnealui și am fost cel mai bun prieten al lui. Am fost cel mai loial om. A iubit-o foarte mult pe doamna doctor și a vrut să se despartă de soție, dar doamna doctor nu a fost de acord și i-a spus să aibă grijă de familia lui. Nu era o relație. El așa credea. A fost o relație de serviciu. Știu acest lucru pentru că eu am fost cel mai apropiat om și umblam mereu cu el. El era și certat cu soția și a spus că divorțează, că nu se mai înțelege. A mers la ea cu 39 de trandafiri, cu un lănțișor de aur, dar i-a refuzat avansurile. Când doamna doctor i-a spus acest lucru și l-a refuzat, el a dat dispoziție să schimbe încuietorile de la Centrul de permanență ca să se răzbune pe ea. A postat fotografii pe Facebook cu ea. Doamna doctor a depus o plângere împotriva lui. Îl acuză de șantaj și de alte lucruri. El m-a pus pe mine de martor și i-am spus că eu o să spun exact cum a fost. Și mama și tatăl lui m-au presat. Eu am spus doar adevărul și l-a deranjat cel mai mult. Mi-a cerut să spun că a avut o relație cu doamna doctor, dar i-am spus că nu aveam de unde să știu acest lucru. La poliție, la audieri, am fost întrebat dacă avea pagină de Facebook și am spus că da, pentru că vorbea cu mine pe Facebook. Mi-a cerut să mint“. În schimb, primarul susținea la vremea respectivă că doctorița i-ar fi cerut să se despartă de soția sa.

„Amendează pe cine-l supără“

Neluș Cornoiu spune că după două zile de la declarațiile pe care le-a dat în fața anchetatorilor s-a trezit în fața porții casei sale cu primarul și două angajate de la primărie: „Luni am dat declarații la poliție și miercuri a venit la mine la poartă cu două angajate ale primăriei, iar un alt angajat a fost martor. Aveam la poartă o grămadă de nisip și m-a pus s-o car până la ora 4, că dacă nu îmi dă amendă. Am cărat grămada de nisip, după care mi-au măsurat gardul. Au plecat și a revenit o angajată cu procesul verbal cu o sancțiune de 1.000 de lei, pentru că nu aveam autorizație. Nu am semnat procesul verbal. El m-a sunat joi seara să mă duc el în birou, dar l-am refuzat. A plecat angajata primăriei, iar pe data de 15 octombrie m-am trezit cu doamna poștăriță la poartă cu o amendă de 10.000 de lei, pentru 16 metri de gard cu tot cu porți pe care l-am refăcut. Amenda a fost pentru părinții mei. O să contest amenda și o să dovedesc că nu sunt vinovat. Vreau să mă lase în pace. Nu înțeleg de ce a făcut această răzbunare. A dat amendă la jumătate din comună, pentru că amendează pe cine-l supără. Primarul comunei Albeni nu a putut fi contactat pentru a ne oferi un punct de vedere.