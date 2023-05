Program de igienizare a pădurilor la nivelul Direcției Silvice

Direcția Silvică Gorj va implementa un program de igienizare a pădurilor pe care le are în administrare.

În acest sens, a fost aprobat un buget de peste 600.000 de lei pentru asigurarea serviciilor de exploatare forestieră pentru executarea lucrărilor de îngrijire în arborete tinere (degajări și curățiri) în anul 2023.

Direcția Silvică Gorj are an de an un plan de curățire a pădurilor, pentru a preveni răspândirea bolilor și a dăunătorilor. Asigurarea sănătății pădurii este o obligație în conformitate cu legislația specifică și Codul Silvic. Lucrările de silviculură vor fi demarate la începutul lunii iulie.