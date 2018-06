Proiect european de 5 milioane de euro la Motru

Motrenii vor avea parte de străzi asfaltate și autobuze electrice datorită unui proiect european în valoare de 5 milioane de euro. Primarul Gigel Jianu spune că proiectul a fost deja depus și are toate șansele să obțină finanțare. Tot cu bani europeni vor fi școliți și funcționarii Primăriei Motru, într-un program ce prevede creșterea performanței administrative.

Fondurile europene reprezintă anul acesta o gură de oxigen pentru șefii administrației publice din Motru. Primarul Gigel Jianu anunță că unul dintre cele mai importante proiecte este gata și va îmbunătăți semnificativ viața motrenilor. „Am depășit o perioadă foarte grea. Nu înseamnă că lucrurile s-au rezolvat în totalitate, dar am rezolvat o parte din problemele care ne-ar fi încurcat să accesăm fonduri europene. Am depus deja un proiect pe fonduri europene, în valoare de aproape 5 milioane de euro, proiect care presupune reabilitarea unor străzi care sunt la nivel de uliță. Îmi doream foarte mult să pot rezolva această problemă. Vine la pachet și cu componenta de mediu, cu autobuze electrice. Am reușit să depunem cererea de finanțare și sunt convins că așa cum am întocmit toată documentația, va fi aprobat acest proiect. Este al doilea proiect pe fonduri europene”, a declarat primarul municipiului Motru, Gigel Jianu.

Creșterea performanței în administrație

Bani importanți au fost obținuți și pentru ca administrația locală din Motru să fie mai performantă. Timp de aproape un an și jumătate, funcționarii și aleșii locali vor fi învățați cum să colaboreze mai bine cu cetățenii orașului. „Mai am un proiect pentru care am și semnat contractul de finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, în valoare de vreo 450.000 de lei. Proiectul este deja în implementare și prevede creșterea performanței în administrație, pregătirea consilierilor locali și a funcționarilor publici. Proiectul are o perioadă de derulare de 16 luni”, a mai spus primarul Jianu.