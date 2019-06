Proiect pentru paviment din granit în centul civic al municipiului Târgu Jiu

Pavimentul din beton amprentat din centrul civic al municipiului Târgu Jiu, care se degradează pe zi ce trece, ar putea fi înlocuit cu granit. Primăria lucrează la un proiect în acest sens. Printre arhitecții interesați să participe la licitație va fi și Dorin Ștefan, care a întocmit și proiectul pentru amenajarea Căii Eroilor.

Centrul civic a fost modernizat în urmă cu nici zece ani

„O să facem același lucru pe care îl facem de zece ani, adică o să facem o reabilitare ușoară. În același timp, se lucrează la un proiect pentru trecerea de la cimentul amprentat la piatră cubică, care trebuia pus din prima fază. Dorin Ștefan, care a realizat proiectul pentru Calea Eroilor, este unul dintre cei care vor participa la licitație“, a spus primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Două miliarde de lei pentru reparațiile anuale la betonul amprentat

Primăria Târgu Jiu alocă în fiecare an sume importante de bani pentru reparațiile la pavimentul din beton amprentat. „Primăria municipiului Târgu Jiu trebuie să vină în fiecare an cu aproape două miliarde de lei vechi pentru reabilitarea pavimentului. S-au cheltuit pentru această investiție în jur de 200 miliarde de lei. Proiectul de înlocuire a pavimentului cu granit nu poate fi realizat din bugetul local ca urmare a costurilor ridicate. Suma necesară pentru această lucrare, dar și pentru reabilitarea Casei de Cultură se ridică la patru milioane de euro, în condițiile în care bugetul total de investiții pentru acest an este de cinci milioane de euro“, a mai precizat primarul Marcel Romanescu.