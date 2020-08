Proiecte de 46 de milioane de euro, la Peștișani

- Advertisement -

2021-2027 sunt ani foarte importanți pentru dezvoltarea județului Gorj. Dacă vor fi ratați de autoritățile locale și județene, șansele de dezvoltare turistică a Gorjului sunt mici. În timp ce unii primari stau cu mâna întinsă la Guvern, primarul localității Peștișani are creionate deja proiecte de peste 46 de milioane de euro, bani de la Uniunea Europeană.

”Pentru 2021-2027, eu am pregătite proiecte pe fonduri europene de 46 de milioane de euro. Am 14 proiecte pe care le-am prins în Stragia de Dezvoltare Turistică. Faptul că am devenit Stațiune de interes local este un mare avantaj. Se dau bani de la Bruxelles special pe partea de turism. S-a cerut să se facă o strategie de investiții în turism în această perioadă, Strategia de Dezvoltare Turistică a Gorjului. Ne-a cerut la fiecare localitate să comunicăm strategia locală. Acuma, dacă eu îndrăznesc și alții zic că dacă cer un milion de euro nu i se dau, nu merge. Faci un proiect adevărat. Hai să nu ne mai considerm mici. Deocamdată aceste proiecte sunt în strategie. Eu le-am creionat pe toate. Știu ce vreau să fac. Lucrez la strategia turistică. Vreau să brenduiesc comuna de la intrare și fiecare obiectiv turistic trebuie să fie scos in evidență. Noi trebuie să ne îndreptăm spre turism. Trebuie să profităm de faptul că Valea Prahovei e gâtuită, bucureștenii vor să vadă și altceva, că s-au săturat de Sinaia , Predeal , Poiana Brașov. Vor să vadă altceva și noi trebuie să le oferim și infrastructură și condiții”, a declarat Cosmin Pigui, primarul localității Peștișani.

În acest mare proiect de dezvoltare turistică este cooptată și localitatea Runcu. Localitățile vecine vor avea trasee turistice comune, astfel încât turiștii să aibă parte de întreg spectacolul oferit de zona de sub munte din cele două localități, Peștișani și Runcu.

”Să știți că eu cu Adi Câmpeanu lucrăm la niște trasee turistice comune. Avem deja niște trasee comune, iar eu vă spun că muncesc pentru ca, în viitor, turistul să stea cinci zile în Peștișani, nu jumătate de oră. Nu vă dați seama câte obiective turistice avem. Dacă vă spun că am în satul Brădiceni biserică ctitorită de mama Doamnei Stanca, soția lui Mihai Viteazu, că e Hanul Mămăronilor la care trăgea Tudor Vladimirescu. Eu, în acest moment culeg povești adevărate ale locului și vom vinde aceste povești”, a mai declarat Cosmin Pigui.