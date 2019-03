Protest în fața Primăriei Rovinari chiar în ziua vizitei lui Tăriceanu

Constantin Pistolea, președintele PSD Rovinari și consilier local, nu a mai putut suporta nedreptățile despre care susține că se face vinovat primarul orașului, Dorin Filip (ALDE). Pistolea a scris pe o pancartă «Greva Foamei» și «Stop abuzurilor» și s-a așezat vineri, 29 martie, în fața sediului primărie. Dorin Filip și-a trimis mai mulți emisari pentru a-l determina să renunțe, dar Pistolea a refuzat. Până la urmă, primarul a venit și a stat de vorbă cu colegul său de alianță. „Am depus o cerere la Primăria Rovinari cu privire la protestul meu. Am scris pe o pancartă: «Greva Foamei» și «Stop abuzurilor», pentru că primarul Filip mi-a atacat familia. Soția mea nu mai doarme de două nopți. I-a dat calificativul «nesatisfăcător». Pe o altă persoană apropiată a chemat-o și a obligat-o să-și dea demisia. A venit primarul la mine, după care am stat de vorbă. Cred că am lămurit problemele dintre noi. Îmi doresc să rămân în aceeași alianță“, a povestit Constantin Pistolea.

Filip acuzat că boicotează validarea unui consilier

Conflictul a pornit de la bannere electorale, dar și de la poziția pe care o are Constantin Pistolea cu privire la validarea unui consilier liberal. Primarul Filip boicotează validarea consilierului: „Un consilier de la PNL și-a dat demisia și trebuia validat altul. La fiecare ședință plecăm din sală ca să nu fie cvorum pentru a fi validat următorul supleant. Această situație durează de câteva luni. La ultima ședință eu am refuzat și am rămas în sală alături de un alt consilier. Este, până la urmă, un drept al PNL câștigat în urma votului“.

Liberalul a acționat în judecată Consiliul Local pentru că refuză în mod nejustificat validarea sa și există riscul ca banii să fie recuperați chiar de la consilierii locali.