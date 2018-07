Protest la IDP Gorj. Angajaţii au ajuns în culmea disperării

Salariaţii IDP, care se ocupă de consolidarea podului de la Turcineşti, au protestat din nou, din cauză că nu şi-au mai primit salariile de luni bune. Aceştia susţin că de la începutul anului şi până în prezent au primit doar 950 de lei, bani cu care abia şi-au putut asigura traiul de pe o zi pe alta. Aceştia au ajuns la disperare şi ameninţă că vor recurge la gesturi extreme dacă nu se fac înţeleşi. În urma protestului, angajaţii au primit ceva.. nu bani, ci promisiuni că vor ajunge cu salariile la zi în cel mai scurt timp posibil.

Disperarea se putea citi cu uşurinţă pe chipurile pline de sudoare ale angajaţilor. Deşi au făcut tot ce li s-a cerut, oamenii nu şi-au primit lefurile de aproximativ şapte luni de zile. Aceştia simt că au ajuns la capătul puterilor şi spun cu lacrimi în ochi că s-au îngropat în datorii, pentru a le asigura o masă copiilor care îi aşteaptă în fiecare seară acasă.

,,Am plecat pe a 7-a lună fără salarii. Avem familie, avem copii, avem şi noi greutăţi. Nu mai putem rezista. În fiecare lună ne promite că o să ne dea banii. Suntem 76 de angajaţi. Nu mai muncim fără bani. Cine ne-a adus în pragul acesta să răspundă de noi, că până la urmă nu putem să rezistăm fără salariu, fără bani”, a declarat unul dintre angajaţi. ,,Am protestat înainte de Paşte, am primit 700 de lei, luna trecută am primit 250 de lei, bani cu care am fost nevoiţi să supravieţuim. Atunci ne-au băgat în insolvenţă şi ni s-a promis că o să vină banii pe primele trei luni din an, luni în care am lucrat şi nu am primit nimic. Da’ de unde?! Ajunsărăm în luna a 7-a, ce să facem acum? Promisiuni peste promisiuni. Bonuri nu am primit, lucrăm pe salariul minim pe economie, nu avem spor de vechime, nu primim nimic”, a spus un alt angajat revoltat de situaţia în care s-a ajuns.

După ore înteregi de așteptări, administratorul special al Întreprinderii de Drumuri și Poduri a ajuns în fața protestatarilor. Explicatiile oferite au fost aceleaşi ca acum două luni, când oamenii au refuzat să mai muncească. Le-a promis că vor primi bani, însă doar 500 de lei. ,,Oamenii au fost informaţi că suntem în procedură de a accesa de la Fondul de Garantare cele 3 salarii. S-au depus documentele, se verifică, aşteptăm într-un timp rezonabil să primim acele sume de bani. Pe luna aprilie, atunci când am intrat în insolvenţă am acordat suma de 700 de lei, în luna mai am acordat suma de 250 de lei, iar acum încercăm să mai oferim o sumă din banii pe care i-am încasat şi i-am transferat din trezorerie în contul unic la dispoziţia administratorului. Acestea sunt procedurile, nu depinde de noi. Ne-am fi dorit mult mai devreme să acordăm banii. Suntem la curent cu toate dorinţele şi nevoile oamenilor dar urmăm nişte proceduri pe care nu le putem influenţa în niciun fel”, a declarat Marius Florică, administrator special IDP Gorj.

În ciuda promisiunilor, oamenii au continuat să protesteze. ,,Problema cea mai mare o ridicăm atunci când vine vorba de familie. Membrii familiei mele cum trăiesc? Mă cert cu ai mei acasă mereu, că lucrez şi nu aduc un ban… zi de zi… Cum să trăim? Avem şi noi facturi de plătit. Nici la magazin nu pot să mai iau un pateu pe datorie, că nu îmi dă nimeni dacă nu am plătit datoriile pe care le am din ianuarie”, a încercat să explice un protestatar.

Angajat bolnav de cancer

Angajaţii spun că nu mai au bani nici pentru medicamente. Aceştia au dat exemplul cazul unui coleg care se luptă cu o boală nemiloasă, boală pe care nu a mai putut să o trateze din moment ce nu şi-a mai primit salariul. ,,Avem un coleg care nu a primit banii pe medical de la CAS. Omul are cancer. Este într-o fază avansată. Vă daţi seama că dacă nu a primit banii nu a putut să îşi ia nici medicamentele. Nu şi-a primit banii tot ca noi, din ianuarie. Toată lumea ştie de situaţia în care se află, dar a primit doar suma de 950 de lei, sumă pe care am primit-o şi noi de la începutul anului şi până la începutul lunii iulie”, a povestit un coleg. Marius Florică, administratorul special al IDP Gorj spune că a ajutat familia bărbatului bolnav atât cât a putut.

,,Da, ştim de acest caz. Din păcate suferă de cancer. Am încercat să îl ajutăm în limita posibilităţilor societăţii. Din concediul medical i s-au plătit sume. Pot să vă spun că am făcut tot ce este legal în legătură cu acest bărbat, raportându-ne la posibilităţile reale ale societăţii. Am ţinut legătura cu soţia dumnealui”, a spus Marius Florică, administratorul special al IDP Gorj.

Din luna aprilie, întreprinderea, aflată in subordinea Consiliului Județean Gorj, a declanșat procedura de insolvență, Marius Florică fiind numit administrator special.