Raportul controlului efectuat de Corpul de Control al Ministerului Sănătății a fost finalizat. Cosmin Popescu: „Eu am solicitat controlul și îl voi pune în aplicare!”

Corpul de Control al Ministrului Sănătății a finalizat raportul care a avut în prim plan activitatea principalei unități sanitare din județ. În cele peste 100 de pagini Comisia de Control a punctat mai multe nereguli administrative dar și legate de actul medicale care nu au fost respectate la unitatea din Târgu Jiu. Șeful județului susține că fiecare deficiență constată va fi remediată chiar dacă viitoarele măsuri nu vor fi pe placul celor care fac parte din echipa de conducere a Spitalului.

După mai multe luni în care s-a lăsat așteptată ministrul Sănătății, Sorina Pintea, va reveni în Gorj. Nu pentru a prezenta raportul întocmit de comisia care a fost trimisă să verifice modul de funcționare al Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu ci pentru a verifica starea lucrărilor pentru care a alocat bani. Pintea susține că raportul este în grija autorităților locale. „Ar fi fost interesant să aflați că s-au dat amenzi legate de nerespectare condițiile igienico-sanitare, de nerespectarea anumitor reguli privind acordarea infecțiilor asociate actului medical. Sunt câteva aspecte pe care inspectorii noștri le-au surprins dar eu cred că autoritatea locală este cea care ar trebui să îl prezinte și să ia decizii”, a declarat ministrul Sănătății Sorina Pintea la postul de televiziune Tele 3.

Și-l asumă și îl aplică!

Autoritățile județene, în subordinea căruia se află unitatea sanitară susțin că vor ține cont la centimă de cele înscrise în raport. „Raportul nu a ajuns oficial la Consiliul Județean doar în faza de avizare de către membru din Consiliul Județean Gorj. Am verificat, raportul o să fie înmânat oficial de către Poșta Militară Spitalului Județean. Concluziile acestui raport vor fi analizate cu atenție pentru că o să fie termene de dus la îndeplinire a tuturor deficiențelor constatate pe parte medicală și administrativă și nu vom ezita să le punem în aplicare. Eu am solicitat acest control, este pusă semnătura mea, mi-am dat seama că trebuie să plecăm de la un punct zero și pentru mine este un punct de plecare pentru ca de acum încolo procedurile administrative și medicale trebuie respectate cu sfințenie. Eu am solicitat controlul și îl voi pune în aplicare!”, a declarat președintele Consiliului Județean Gorj Cosmin Popescu.