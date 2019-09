Raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătății, discutat doar cu consilierii județeni

Rezultatele raportului emis de Corpul de Control al Ministrului Sănătății, în ceea ce privește Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu, rămâne la dulap. Președintele Consiliului Județean susține că nu poate face publice cele 160 de pagini însă va schița un raport pe care îl va prezenta consilierilor județeni. În privința respectării celor scrise, Cosmin Popescu dă asigurări că se va respecta legea.

Șeful Consiliului Județean va analiza împreună cu aleșii datele înscrise în raport. Se va face o sinteză careva respecta protecția datelor cu caracter personal. „Am mai arătat, cred că acum o lună de zile, ultima frază din raport, care spune că acest raport nu este destinat publicului sau altor persoane. Este un raport destinat în primul rând pentru informarea ministrului și a celor care coordonăm activitatea Spitalului Județean Gorj. Este un raport de control efectuat la cererea mea, care are anumite termene prevăzute de a intra în procedurile legale acolo unde este cazul. Cu siguranță vom respecta legea în ceea ce privește termenele și concluziile acestui raport. Fiți convinși că respectăm întrutotul legea și tot ceea ce privește ducerea la îndeplinire a acestui raport de control. Toate aceste măsuri lăsate au fost discutate cu factorii implicați în procedura de control. Că vorbim de medici, de partea administrativă, toate aceste date au fost prelucrate, pentru că trebuie duse la îndeplinire aceste măsuri. Existența acelei fraze este legată de legislația din România în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Sunt multe date care, dacă ar fi făcute publice, ar duce la încălcarea acestei legi și ar pune în dificultate anumite persoane. Așa cum am promis, o să prezint consilierilor județeni o schiță, un sumar al acestor măsuri, fără a intra în detalii. Raportul are 160 de pagini. O să îl studiez amănunțit și o să prezint concluziile și colegilor din CJ”, a declarat Cosmin Popescu.