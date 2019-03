Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor, în vizită de lucru la Târgu Jiu. Vezi ce s-a stabilit în urma acestei vizite privind infrastructura județului Gorj

În urma vizitei efectuate la Târgu Jiu Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat că săptămâna viitoare se va începe licitația pentru porțiunea rămasă de executat din centura Municipiului Târgu Jiu. În același timp, în urma discuțiilor legate de drumul expres Târgu Jiu – Craiova s-a precizat faptul că s-au pregătit documentele pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Un alt subiect abordat s-a referit la licitația podului de la Lainici, dar și a drumului Scoarța – Pitești.

„Astăzi sunt în vizită la Târgu Jiu, acasă la bunul meu prieten, Mihai Weber, președintele PSD Gorj. Un bun prilej pentru a anunța că, săptămâna viitoare, lansăm licitația pentru porțiunea rămasă de executat din obiectivul de investiții Centura Târgu Jiu. Nu este singurul nostru proiect în această zonă extrem de importantă pentru România. Împreună cu oficialitățile din județ am discutat despre multe alte obiective de investiții.

Îi anunț, totodată, pe toți locuitorii județelor Gorj și Dolj că am lansat documentele pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru cea mai importantă investiție regională: DRUMUL EXPRES Târgu Jiu – Craiova.

Alte 2 importante proiecte vor fi în curs de realizare în acest an: în aprilie vom scoate la licitație podul de la Lainici și tot în acest an vom lansa proiectarea și execuția pentru DN 67B Scoarța – Pitești”, a precizat Ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook.

La această întâlnire, alături de Răzvan Cuc și deputatul Mihai Weber, au mai participat președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, parlamentarii PSD de Gorj, dar și primarii localităților străbătute de drumurile naționale.