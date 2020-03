Reacția tânărului gorjean care a fost depistat cu COVID-19

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din judeţul Gorj, student în Spania, fiul unui cunoscut om de afaceri, a fost depistat cu COVID-19. Acesta se afla în izolare la domiciliul bunicilor săi din comuna Săcelu.

Tânărul a fost transportat cu izoleta la spitalul din Craiova, pentru a fi tratat. Răzvan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook cu privire la ceea ce i s-a întâmplat. În urma mediatizării cazului său, acesta cere să i se respecte intimitatea şi confidenţialitatea de care trebuie să beneficieze ca persoană bolnavă: „Fac un apel la calm şi la respectarea intimităţii, întrucât, de la intrarea în ţară şi până în momentul comunicării rezultatului, nu am pus în pericol pe nimeni, nu am intrat în contact direct cu absolut nimeni. Nu înţeleg de ce presa vine cu aceste articole care instigă la panică şi violează liniştea personală“.

S-a întors în țară în urmă cu o săptămână

Studentul relatează simptomele pe care le-a avut: „Din data de 10 martie am început să prezint simptome specifice unei răceli normale. Menţionez că mă aflam în Spania, în împrejurimile Barcelonei, unde studiez. Văzând că aceste simptomne persistă, joi, 12 martie, am decis să sun autorităţile locale din Spania. Aceştia au decis să nu mă testeze, întrucât ancheta lor arăta că nu am intrat în contact direct cu o persoană infectată, iar, astfel, şansele să fi contactat virusul sunt extrem de mici. Au decis că nu se impune nici izolarea la domiciliu. Sâmbătă, 14 martie, am plecat spre aeroport, întrucât nu mi se impusese nicio metodă de izolare, iar toate simptomele, în afară de un disconfort la nivelul gâtului, dispăruseră. Rândul pe care am stat în avion a fost gol, iar mai mult, ca măsură de protecţie, am purtat mască“.