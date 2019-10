Reclamați că au ajutat o familie sărmană

Mai multe reclamații au fost depuse de către unii localnici din satul Bobu, comuna Scoarța, împotriva unor voluntari veniți să renoveze căsuța unei familii sărmane. Sătenii s-au plâns la primărie că sunt deranjați de zgomotul produs, iar unii săteni chiar îi înjurau pe voluntari atunci când treceau prin fața casei. „Am primit multe reclamații, dar nu am băgat în seamă aceste răutăți. Nu am stat să analizăm din partea căror persoane au venit, deoarece noi lucram cumva contra-cronometru și nu aveam timp să ne ocupăm de asta. Au mers și la Primăria comunei Scoarța, pentru a depune sesizări. Unii dintre săteni ne înjurau de fiecare dată când treceau pe drum, prin fața casei“, a relatat Nicoleta Iftode, unul dintre voluntari.

Soții Moraru au doi copii: un băiețel care a împlinit 12 ani chiar când au început lucrările de renovare a locuinței și o fetiță care a aniversat șase ani chiar când s-a mutat noua locuință. Cei doi soți nu au un loc de muncă, iar veniturile obținute sunt ocazionale.

Primar: „Oamenii erau invidioși“

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, a spus că oamenii erau invidioși: „Oamenii nu au înțeles situația. Credeau că primăria le-a dat bani sau a achiziționat materiale, pentru familia respectivă. Le-am explicat că s-au implicat mai mulți voluntari în această acțiune umanitară. Oamenilor le era ciudă pentru au fost ajutați“.

Nicoleta Iftode ne relatează cum a ajuns să cunoască familia: „M-a sunat o prietenă, care voia să ofere cadouri unor copilași, dar nu i-a găsit acasă și a mers la o altă familie cu probleme din localitate Scoarța. Mi-a spus că trebuie să mergem și noi, pentru că sunt niște oameni deosebiți. Așa am ajuns acolo. Ne-a impresionat foarte tare optimismul celor din familie și curățenia, deși trăiau în condiții precare cu pământ pe jos, fără energie electrică“.

47 de voluntari s-au implicat

Căsuța în care locuia soții Moraru împreună cu cei doi copii era împărțită în două camere și un mic hol în care era improvizată o bucătărie, în care se afla un aragaz la care funcționa doar un singur „ochi“. Cei patru membri ai familiei locuiau într-o singură încăpere, de trei pe doi metri, pentru că în cealaltă nu se putea sta, deoarece nu avea tavan, acoperișul era degradat și prin acesta se vedea cerul. Era folosită mai mult ca spațiu de depozitare. Camera în care toată familia trăia nu era nici măcar tencuială. „La început am avut în plan să reparăm acoperișul prin care ploua. Apoi, am decis că trebuie înlocuit, după care am luat decizia că trebuie să punem și o instalație electrică, deoarece casa nu era racordată la energie electric și încet-încet am reușit să refacem toată casa“, a spus Nicoleta Iftode.

Copiii și părinții lor au dormit într-un cort lângă casă, în timpul desfășurării lucrărilor. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul unei luni. Au început în luna august și s-au încheiat, în cea mai mare parte, la sfârșitul lunii septembrie. 47 de voluntari și donatori s-au implicat.