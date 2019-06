Romanescu îl atacă pe Banța! Podul de la Pasarelă, motiv de dispută!

Romanescu, supărat pe Banța după ce consilierul județean a atras atenția asupra viabilității Podului de la Pasarelă. Edilul târgujian este convins că intenția colegului său este de a-l denigra și spune că „Banța este un purtător de mesaj al unora din PNL care nu m-au dorit primar în acest municipiu”.

Fostul prefect Victor Banța a postat pe un site de socializare mai multe imagini în care podul de la Pasarelă pare a avea fisuri care necesită o reparație urgență. Alesul consideră că drumul reprezintă un pericol la siguranța cetățenilor și cere autorităților să intervină „Este un risc mare. Viabilitatea acestui pod a scăzut, aproape că s-a epuizat și trebuie intervenit de urgență la infrastructură în primul rând. Știu că primăria are o autorizație de construire pentru o lucrare la suprastructură, o lucrare de reparații, nicidecum la infrastructură. Nu am discutat cu primarul. Eu am vrut să atrag atenția public, pentru că este singura cale de legătură între vestul și estul orașului, este vorba de un drum național care conduce către București și către Severin. Dacă acest pod va avea probleme, atunci întregul oraș poate fi blocat. Numai la Artego mai este un asemenea pod peste calea ferată și mai avem trecerea la nivel de pe strada Ana Ipătescu. Nu există soluții alternative. Sunt necesare lucrări de consolidare la piloni, la fundație, la grinzi, ceea ce presupune oprirea traficului. Pe unde vom circula? Podul trebuie expertizat de urgență, după care trebuie să se facă un proiect și o achiziție publică pentru reabilitare. Trebuie o reparație capitală. Cred că are peste 40-50 de ani de la data construirii. Eu cred că Marcel Romanescu a reacționat, dar Direcția Tehnică din primărie ar trebui să reacționeze mai mult decât un ales local. Victor Banța.

Clinciuri politice

Remarcile consilierului județean sunt aspru criticate de primarul târgujian care vede în această grijă a lui Banța doar un interes politic. Romanescu susține că din poziția ocupată alesul ar putea face mai mult, dacă ar vrea. „Era foarte bine dacă domnul Banța, din calitatea dânsului de consilier județean, atunci când s-au făcut repartițiile la Consiliul Județean, susținea proiectele promovate de primarul Marcel Romanescu și susținea sumele pe care CJ trebuia să ni le aloce. Dânsul este un critic al primarului municipiului Târgu Jiu, coleg de-al dânsului din PNL, de doi ani de când sunt primar. Nu și-a dorit niciodată să aibă o altă poziție. Face comentarii negative la adresa primarului și cred că această poziționare a domnului Banța nu este întâmplătoare, doar că este mai deschis și își exprimă pozițiile în mod public. La momentul acesta este portdrapelul ca mesaj al unora din PNL care, de doi ani de zile, nu fac altceva decât să vină cu acuze la adresa primarului”, declarat Marcel Romanescu

Zero al politicii gorjene

Banța este cel de-al treilea coleg liberal care reușește să între în gura liderului PNL de la municipiu. După Vîlceanu și Grivei, consilierul județean este poziționat pe scara nulă a politicii gorjene. „Din punctul meu de vedere dânsul nu există politic. Orice poziționare împotriva mea ca primar nu poate să îmi aducă decât avantaje, nu dezavantaje. Nu vreau să îl fac vreo vedetă. Dânsul trebuie să reprezinte ceva în PNL când va aduce și voturi, nu doar vorbe. Domnul Banța este un purtător de mesaj al unora din PNL care nu m-au dorit primar în acest municipiu. Se știu foarte bine. Și domnul Banța și domnul Grivei, pentru mine personal, nu reprezintă nimic în politica gorjeană”, a mai declarat edilul din Târgu Jiu.