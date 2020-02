Romanescu: „Nu am putut să dorm de bucurie.” Vezi motivul!

Edilul municipiului Târgu Jiu laudă consilierii locali. După ce i-a jignit în public, acum, primarul îi felicită pentru amendamentele aduse la buget și pentru modul în care s-a aprobat proiectul inițiat în acest sens. Romanescu îl felicită chiar și pe Eduard Lădaru pe care nu-l mai ironizează adresându-i diverse apelative.

Primăria Municipiului Târgu Jiu are un buget pe baza căruia să funcționeze. Sumele au fost votat de aleși după ce amendamentele propuse au fost trecute prin filtru. Romanescu recunoaște, de această dată, că aleșii au avut în vedere binele cetățenilor. „Am avut o noapte în care nu am putut să dorm de bucurie. Este pentru prima dată după doi ani și jumătate de mandat, când consilierii au demonstrat că pot să lucreze și împreună cu primarul. Am avut o surpriză plăcută deși m-am așteptat să fie cel mai tensionant buget. Cu toate amendamentele aprobate, lucrurile au decurs normal. Sincer, am rămas surprins de modul în care a condus ședința Eduard Lădaru. A făcut o figură plăcută pentru mine, ca primar, că a putut să gestioneze o situație nu tocmai ușoară, pentru că vorbeam de cel mai importat proiect pe care îl inițiază primarul într-un an calendaristic. Mi-aș dori ca ele patru luni de zile pe care unii le mai au ca și consilieri să se desfășoare la fel. Consilierii au venit cu propuneri pertinente la care nu am putut să am reacție negativă. Puteam să uzez de acel drept, să retrag de pe ordinea de zi proiectul de buget și să revin cu el la o dată ulterioară, dar, după reacția consilierilor nu cred că era normal să fac acest lucru”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Consilieri veșnic plictisiți

Viceprimarul Aurel Popescu susține că votul nu avea cum să fie negativ atâta timp cât s-a ținut cont de propunerile lor pertinente. Alesul critică în schimb lipsa de interes a unor consilieri în ceea ce privește dialogul purtat pe tema investițiilor. „Lucrurile trebuie să meargă firesc într-o direcție bună. Mergem la ședințele de comisii și de Consiliul Local să găsim soluții bune pentru Târgu Jiu. Cetățenii ne-au votat și ne-au trimis acolo ca să facem lucruri bune pentru oraș, nu să ne plictisim și să facem tot posibilul să treacă timpul și să plecăm acasă. Nu! Acolo trebuie să dezbatem și trebuie să avem răbdarea și înțelepciunea pentru a găsi cele mai bune soluții pentru cheltuirea banului public”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.

Amendamente votate

Printre amendamentele aduse de consilieri se numără forarea unui puț pentru ca oraș să nu mai aibă probleme pe timp de vară cu alimentarea cu apă potabilă, realizarea unei parcări etajate în zona Rodna, reabilitarea celor două pasarele din Târgu Jiu, precum și gratuități la transportul public în comun pentru elevi și pensionari.