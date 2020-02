Romanescu: nu sunt adeptul investițiilor “la vedere” făcute doar pentru voturi

Romanescu se atacă pe o rețea de socializare. Primaru Municipiului Târgu Jiu simte nevoie să răspundă celor care nu văd cu ochi buni investițiile făcute în școli. Edilul a demarat o campanie de promovare în online unde prezintă investițiile făcute. Până acum doar cu dotări în școli s-a lăudat municipalitatea târgujiană.

De câte ori a avut ocazia, de atâtea ori primarul Municipiului Târgu Jiu a direcționat bani către anumite unități de învățământ. Gestul i-a deranjat pe unii târgujieni care i-au criticat postările declarând fie că împărțirea banilor nu a fost paritară fie că în Târgu Jiu există și alte priorități. Romanescu se apără. “Revin cu o precizare, pentru că am fost întrebat, în mod repetat, despre unitățile de învățământ care nu sunt situate în centrul municipiului Târgu Jiu. Vă dau încă două exemple din zone opuse ale orașului: Școala Gimnazială “Constantin Brâncuși” și Școala Gimnazială “Voievod Litovoi”. Cu peste 3 miliarde de lei am reușit să modernizăm aceste unități, pornind de la reparații ale unor săli de clasă și holuri, recompartimentări, reparații ale sălilor de sport și până la achiziționarea de echipamente informatice, mobilier școlar, table magnetice și table interactive!Fiecare clasă a Școlii Gimnaziale “Constantin Brâncuși” este dotată cu tablă interactivă! Școlile dispun de videoproiectoare, calculatoare performante, aparate de aer condiționat, sistem de sonorizare, etc. Repet: nu sunt adeptul investițiilor “la vedere” făcute doar pentru voturi. Am insistat pentru reabilitarea și dotarea tuturor unităților de învățământ din oraș, indiferent de zonă, pentru că toți copiii acestui municipiu au dreptul să învețe în școli moderne, dotate corespunzător, a declarat primarul Marcel Romanescu.