Romanescu, sfaturi pentru părinți: “Găsești soluții alternative”

Apelul făcut de autorități, ca cei mici să fie ținuți acasă nu este respectat în totalitate. Primarul Marcel Romanescu vine cu sfaturi pentru părinții care susțin că nu reușesc să-și țină micuții în casă și ies cu ei la locurile de joacă.

Deși locurile de joacă au fost închise, din vorbe, părinții dau semne de împotrivire. Ce-i drept numărul micuților care folosesc aceste spații pentru relaxare este în scădere. Marcel Romanescu susține că părinții ar putea ieși din casă, cu cei mici, seara, în parc, când traficul este redus. „Facem apel la responsabilitatea în primul rând a părinților. Știu, sunt situații foarte dificile că nu poți să ți un copil o zi întreagă, 24 de ore din 24 în casă, dar nu a impus nimeni să nu pleci cu copilul, seara, după ora 20.00, să te duci cu el de mânuță prin parc, să te duci cu el la țară, să găsești alte soluții alternative. Nu vreau și nu pot să mă pun în postura a unui părinte care are un copil cu un astfel de virus, chiar dacă ulterior lucrurile intră pe făgașul normal. E bine să prevenim! Stați acasă! Nu putem închide orașul, nu putem închide magazinele. Am văzut foarte multe mesaje de genul acesta. Dacă mâine ai vehicula o astfel de idee, în condițiile în care am văzut toți prețurile din magazine și piețe, vă garantez că rafurile s-ar goli definitiv”, a declarat primarul Marcel Romanescu.