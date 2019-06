Romanescu și-a pierdut răbdarea. Îi cere lui Sarcină să mărească echipele care muncesc pe stadion

Omul de afaceri Nicolae Sarcină, somat să finalizeze lucrările la stadionul Municipal. Una dintre societățile deținute de afaceristul gorjean a subcontractat lucrarea iar municipalitatea consideră că nu se lucrează la parametrii maximi. Romanescu a discutat cu Sarcină și i-a explicat că nu mai vrea întârzieri care ar însemna banii în minus pentru municipalitate.

„Să facă tot ceea ce poate ca acest stadion să fie finalizat până la termenul prevăzut. Vrem să intrăm în preluarea stadionului. Un constructor știe mult mai bine ce are de făcut, contractul nu este încheiat cu noi dar ținând cont că e societate din Gorj i-am cerut să facă în așa fel încât să termine odată lucrarea. Din tot ce am văzut eu ori termenii inițiali nu au fost bine stabiliți ori s-a întâmplat ceva. Nu am văzut muncitori stând dar poate efectivele nu au fost suficiente. Cred că trebuie redimensionate echipele care intervin pe stadion. Sunt penalități prevăzute în contact dar pe mine nu mă încântă. Orice amânare, pentru mine este o pierdere. Am pierdut contractul cu Steaua, nu vreau să pierd și Super Cupa României și asta i-am spus domnului Sarcină”, a declarat Marcel Romanescu.