Romanescu: Stadionul, dacă ne înțelegem, trebui să fie folosit cu prioritate de Pandurii Târgu Jiu

Au dat-o la pace. Inaugurarea Stadionului Municipal a deschis cale de dialog între primarul Marcel Romanescu și Marin Condescu. Primarul susține că în urma discuțiilor s-a ajung la o cale de mijloc care ar avantaja ambele tabere.

Municipalitatea a stat la masă cu administratorul special al Clubului Pandurii dar și cu creditorul Marin Condescu. În urma dialogul, se pare că, conflictul a fost stins și că pe viitor echipa de fotbal va putea face și bani și sport pe teenul din noua arenă. „Eu, personal, îmi doresc ca echipa Pandurii să folosească stadionul cel puțin în aceleași condiții ca și în trecut. Nu vreau să mă implic în partea de finanțare până nu se rezolă problema din instanță. Stadionul, dacă ne înțelegem, trebui să fie folosit cu prioritate de Pandurii Târgu Jiu. În pricipiu am ajuns la un acord, și cu Marin Conduescu și cu domnul Golea, ca dânșii să încaseze taxele din bilete pentru evenimente organizate de Clubul Pandurii iar autoritatea din meciurile desfășurate pe stadion, altele decât cele ale Clubului. Am găsit cale de comunicare și vreau să rezolvăm problemele după inaugurare. Riscam ca acest eveniment să creeze confuzii. Faptul că am reușit să ne punem la masă și să găsim o soluție este un lucru extraordinar”, a declarat Marcel Romanescu.

Ținuți în stres

În ceea ce privește documentul de predare-primire al documentului, lucrurile sunt încă neclare. Municipalitatea a primit asigurări că documentul a fost semnat înainte de picarea Guvernului, însă, actele nu au mai ajuns la Primărie Municipiului Târgu Jiu. „Trăim cu speranță că în aceste zile vom primi protocolul ca să putem demara procedura de organizarea unei ședințe de îndată pentru a prelua și juridic stadionul din Târgu Jiu”, a mai declarat primarul.