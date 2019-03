Rotaru pleacă din Primăria Municipiului Târgu Jiu. Romanescu: eu nu pot să zic că mă bucur că trebuie să iau astfel de decizii drastice

Marian Rotaru a fost demis de primarul Marcel Romanescu. Directorul transferat recent de la Direcția de Patrimoniu la Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu și-a pierdut locul de muncă după ce comisia de disciplină la găsit vinovat în speța „pedichiura la birou”.

Primarul Marcel Romanescu își motivează decizia luată în baza a propunerii făcute de Comisia de Disciplină care a analizat plângerile făcute la adresa directorului Rotaru. „Demiterea s-a făcut pe baza evaluării comisie de disciplină. Ei sunt cei care mi-au propus această sancțiune, am luat act de ceea ce mi s-a propus și am emis decizia de destituire din funcție a domnului Marian Rotaru. Așa cum am promis am făcut și o evaluare a activității domului Rotaru pe anul 2018 și i-am acordat calificativul „nesatisfăcător”. Am avut o discuție cu dânsul, am încercat să-i explic, e clar că atunci când vi cu astfel de decizii nimeni nu le primește cu brațele deschise, nici eu nu pot să zic că mă bucur că trebuie să iau astfel de decizii drastice, dar le-am luat! Mi-am asumat aceste evaluări. Rotaru poate să conteste ambele decizii”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Evaluări finalizate, noi amenințări

Edilul susține că a finalizat evaluările tuturor directorilor. Au fost trei calificative de „nesatisfăcător”, unul de „bine”, ceilalți primind toți „foarte bine”. „Sper că acesta este un mod de a-i face pe ceilalți să se gândească foarte serios la sarcinile pe care le au de dus la îndeplinire. Eu vreau ca la anul toată lumea să primească calificativul excepțional, însă, pot în 2020 să continu cu astfel de măsuri”, a mai declarat Romanescu.