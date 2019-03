Runcu – investiții mai ceva ca la oraș! Primarul Câmpeanu promite gaze naturale și centură ocolitoare

Comuna Runcu se laudă cu investiții la care alte comune sau chiar orașe ale Gorjului doar visează. Prezent ieri în conferința de presă a PSD Gorj, primarul Adi Câmpeanu le-a transmis localnicilor că vor avea în scurt timp și ultima utilitate publică necesară – alimentarea cu gaze naturale. De asemenea, Runcu va fi una dintre puține comune ale țării care va beneficia de o centură ocolitoare.

Banii obținuți din proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală transformă încet și comuna Runcu într-o localitate la care mulții dintre orășenii Gorjului doar visează. „Cu toții știm că Runcu este o comună turistică, o comună foarte mare, cu aproximativ 6.000 de locuitori, 140 de km de drumuri, 8 sate în componență, 8 biserici, 6 cămine culturale, un liceu, 4 școli generale, 4 școli primare, cabinete medicale, deci o comună destul de mare. În ultimul mandat, comuna Runcu are o ascensiune foarte mare în materie de proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală. Pentru asta vreau să mulțumesc președinților și parlamentarilor PSD pentru modul în care s-au implicat atunci când le-am cerut sprijin”, a declarat primarul Adi Câmpeanu în conferința de presă de ieri a PSD Gorj.

Oamenii nu vor mai fi deranjați traficul greu

Pe lista de investiții a primarului Câmpeanu se numără inclusiv o centură ocolitoare, astfel încât traficul greu să nu mai producă disconfort localnicilor. „În ultimii doi ani am reușit să asfaltăm 9 km de drumuri, am reușit să introducem 7 km de alimentări cu apă, două cămine culturale modernizate, două școli generale, două baze sportive cu nocturnă, o sală de sport finanțată de CNI, modernizarea și dotarea a două biserici de pe raza localității Runcu, construirea unui centru de permanență medicală, care va fi inaugurat la finalul acestui an, o bază sportivă în satul Dobrița, care va fi finalizată tot în cursul acestui an. De asemenea, avem două studii de fezabilitate în acest moment care vor fi finanțate în perioada următoare pentru realizarea unei centuri ocolitoare a comunei, în așa fel încât traficul greu să nu mai tranziteze cele satele Runcu și Răchiți. Prin realizarea acestei centuri, oamenii nu vor mai fi deranjați de disconfortul produs de utilajele mari”, a spus primarul Adi Câmpeanu.

Gaze din magistrala care duce la Dobrița

Edilul-șef din Runcu le promite localnicilor că vor avea inclusiv ultima utilitate de interes public care le mai lipește, și anume rețeaua de gaze naturale. „Un alt proiect la care lucrăm, și pentru asta trebuie să le mulțumesc celor doi președinți, domnul Weber și domnul Cosmin Popescu, este vorba de studiul de fezabilitate pentru introducerea alimentării cu gaze a comunei Runcu. Am găsit înțelegere pentru a ne racorda la conducta magistrală care urcă la Sanatoriul Dobrița. Sperăm că în cursul acestui an studiul de fezabilitate va fi finalizat, iar, începând cu anul 2020, cetățenii comunei Runcu vor beneficia pe rând, de la sat la sat, de acest sistem de alimentare cu gaze. Din punctul meu de vedere, este ultima utilitate de care demnelor au nevoie”.

La Straja în 30 de minute

Tot la Runcu vor continua și lucrările la un proiect mai vechi, ce va schima radical întreaga zonă din punct de vedere turistic. „Un alt proiect de suflet este continuarea asfaltării drumului care va lega Runcu de Straja. Am reușit să asfaltăm 10 km și sperăm că în cursul acestui an vom începe asfaltarea a unui tronson de încă 4 km. Consider că acest proiect va duce la dezvoltarea întregii zone, nu doar a localității Runcu. Să ajungi în aproximativ 30 de minute în Straja pe cei 25 de km, nu ar fi ceva imposibil și ceva rău pentru comunitatea noastră și pentru zonele din apropiere. Turismul s-ar dezvolta foarte mult dacă acest drum va fi finalizat până la sfârșitul acestui mandat”, a mai explicat pesedistul Adi Câmpeanu.