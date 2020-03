S-a semnat contractul pentru achiziționarea aparaturii laboratorului unde vor fi efectuate testele pentru COVID-19

Medicul Bogdan Niculescu, șeful Secției Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, care a avut inițiativa de a înființa un laborator pentru efectuarea testelor pentru depistarea pacienților infectați cu COVID-19, a anunțat că a fost semnat contractul pentru furnizarea aparaturi. Mai mult decât atât, a fost plătit și avansul: „Am trecut în etapa următoare a proiectului nostru, și anume am semnat contractul cu furnizorul și am plătit avansul pentru linia PCR. Așa cum am spus și în prima postare, sperăm ca în patru săptămâni să reușim să devină funcțional. Le mulțumesc zecilor de prieteni care prin donațiile lor fac posibil realizarea acestui proiect“, a transmis pe Facebook medicul Bogdan Niculescu.

Lucrările vor începe în câteva zile

Dumitru Vienescu, directorul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a anunțat că a fost găsit locul unde poate fi construit laboratorul și că lucrările vor începe peste câteva zile: „Am identificat spațiul unde poate fi amplasat acest laborator, pentru că trebuie construită o clădire distinct, în suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați. În momentul de față am depus documentația pentru a obține avizul de la Direcția de Sănătate Public și certificatul de urbanism de la Primărie. Sperăm ca de săptămâna viitoare, de luni, să înceapă lucrările la această construcție. Din discuțiile avute cu constructorul, clădirea se face pe panouri și durata de execuție ar fi de două – trei săptămâni“.