Salarii înjumătățite pentru angajații Primăriei Motru

Angajații Primăriei municipiului Motru au primit doar jumătate din salariul pe luna mai. Primăria se confruntă cu probleme financiare, după ce Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu a mai achitat impozitul din salariu, pentru care a încheiat o eșalonare cu Ministerul de Finanțe.

„Încă de când s-a aprobat Legea bugetului, am știut că nu ne vom descurca tot anul. Și sumele alocate de la Consiliul Local au fost foarte mici, insuficiente pentru anumite plăți. Faptul că nici Complexul nu a putut să-și plătească obligațiile a făcut să existe o serie de dificultăți. Primim în fiecare luni de la Complexul Energetic Oltenia, aproximativ 500.000 de lei, iar în ultimele patru luni nu au mai fost virați acești bani. Este vorba de cota defalcată din impozitul pe venit. Au fost probleme cu certificatele de carbon. S-au alocat fonduri mai mari de către CEO pentru achiziționarea acestora și situația aceasta a dus la sistarea plăților către buget și o eșalonare. A crescut cuantumul datoriilor, al facturilor neachitate. Am avut probleme cu plata salariilor și încă mai avem probleme. Nu am putu să acordăm decât jumătate din salariu. Ziua de salariu este 6 ale lunii. Am plătit doar jumătate din salariul pe luna mai. Am reușit să plătim jumătate din serviciile prestate de Direcția Publică, astfel încât și angajații de acolo să-și poată primi salariile, chiar dacă vor fi acordate cu întârziere“, a spus la emisiunea „În numele adevărului“ de la Gorj Tv, primarul Gigel Jianu.

Promisiuni pentru achitarea datoriilor salariale în luna iulie

Conducerea Primăriei municipiului Motru speră că datoriile salariale vor fi achitate în luna iunie, când vor intra în buget banii de la CEO. „Ar trebui ca în curând să înceapă să intre banii de la Complex și o să putem să plăti și noi o parte din facturi. După data de 1, intră în bugetul local cotele defalcate. Sperăm că vor intra și banii de la CEO și o să putem să acordăm salariile aferente lunii iunie și sperăm că o să putem să acordăm și diferența rămasă“, a mai precizat primarul municipiului Motru, Gigel Jianu.

„Ar fi o catastrofă pentru oraș“

Banii care sunt virați de CEO în bugetul orașului Motru sunt esențiali. Primarul Jianu recunoaște că ar fi o catastrofă pentru oraș, dacă acești bani nu vor mai ajunge în buget: „Pentru municipiul Motru, banii care intră de la Complexul Energetic Oltenia sunt esențiali. Ar fi o catastrofă pentru oraș să nu ne mai putem baza pe acești bani, pentru că sunt cheltuieli de funcționare mai mult decât obligatorii care nu pot fi susținute doar din taxele și impozitele“.