Salon de manichiură, la Direcția de Patrimoniu

Un adevărat salon de manichiură a funcționat în cadrul Direcției de Patrimoniu din Primăria Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a precizat că se ofereau servicii de pedichiura și manichiura în sediul Direcției de Patrimoniu: „Pe perioada mandatului meu, nu s-au produs astfel de lucruri în Direcția de patrimoniu. Erau mai mulți în situația lui Marian Rotaru. Nu toți angajații. Acest lucru se practica. Știu foarte bine ce discuții am avut cu Marian Rotaru atunci când am venit primar. I-am cerut să regleze anumite lucruri care nu mi se păreau în ordine. Sunt primul care am sesizat aceste aspecte, care l-a sancționat pe Marian Rotaru și primul care nu i-a dat calificativ foarte bine unui director din cadrul Primăriei Târgu Jiu“.

Romanescu susține că o parte dintre angajații de la Patrimoniu îl susțin pe Rotaru, iar alții îl contestă, în timp ce o altă categorie este neutră.