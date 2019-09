Șantier în loc de „Bine Ați Venit”, în mai multe școli din Gorj. Părinții au protestat

Scandal în prima zi de școala, în localitatea Padeș. Părinții au reproșat autorităților că nu fac nimic pentru educația copiilor. O școala a rămas închisă după ce oficialii s-au împotmolit în mutarea unei arhive. Probleme au fost și cu grădinițele, preșcolarii fiind mutați la doi kilometri de casă după ce noua locație nu a primit avize de funcționare.

În judeţul Gorj funcţionează 109 unităţi de învăţământ. Pentru 19 dintre acestea începutul de an școlar înseamnă stres pentru părinți pentru că unitățile sunt șantier în toată regula. De departe cele mai mari probleme sunt în comuna Padeș unde primarul și-a dat cu stângul în dreptul în ceea ce privește începutul de an școlar. „Unele probleme sunt de blocare a acestor investiții la școala din Padeș unde constructorul nu a putut finaliza lucrarea. A fost blocată investiția din cauza unei arhive situată la etajul școlii. Trebuia mutată arhiva, eliberată sala și decopertat tot acoperișul. S-au blocat lucrările și constructorul și-a retras oamenii. Toți copii s-au mutat la Școala Călugăreni și părinții sunt nemulțumiți, de navetă, și pe bună dreptate. Am ajuns la înțelegere cu directorul să mutăm arhiva și să deblocăm această situația. Imediat ce mutăm arhiva constructorul va relua lucrările pentru a pune acoperișul și a finaliza investiția”, a declarat primarul din Padeș Antonie Serafim.

Nemulțumiri

Părinții spun că varianta mutării nu este una oportună. Pe lângă navetă, copii sunt obligați să învețe la grămadă. „Nu ne convine. Sunt copii mulți, stau înghesuiți. Ne-au promis că termină școala și nu au făcut nimic. Nu sunt condiții pentru cei mici, de asta suntem nemulțumiți”, au declarat părinții.

„Și navetiști și în clasele astea. Sus la etaj să vedeți pe ce scări urcă și cum arată sălile. Nu sunt condiții deloc, au spus ceva, au făcut altceva. Cum să ne convină”, a declarat un alt părinte.

Alte școli, alte șantiere

Și la Şcoala Gimnazială Budieni Scoarţa, muncitorii lucrează de zor. Aici peste 100 de copii sunt afcetați de lucrările neterminate. „Suntem în reabilitarea unei şcoli care e finanţată şi e în lucru, care va avea şi o toaletă în interiorul şcolii, adică lipită de şcoală, e P+1, va avea acces şi partea de sus, etajul şi parterul. Se lucrează la ea, s-a făcut acoperişul, acum lucrează la anvelopare şi într-o lună, o lună şi jumătate va avea şi toaletă ataşată de şcoală. Nu e nicio problemă. Este toaletă veche, în care am asigurat apă, are tot ce trebuie. Copiii vor intra la şcoală doar pe partea din faţă, supravegheaţi de profesorii şi învăţătorii de serviciu, deci şcoala începe fără probleme. Va fi curăţenie generală, şi în curte, va dispărea tot, moloz, scânduri. Nu va afecta cu nimic, şcoala va începe normal. Şcoala are două intrări, ei vor intra prin faţă, restul lucrărilor vor fi cu bandă specială, supraveghere din partea profesorilor de serviciu. Avem în jur de 130 de copii. Valoarea investiţiei este de aproximativ şase miliarde, în bani vechi”, a declarat Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarţa.

Municipiul Târgu Jiu, pe lista „AȘA NU”

Nici în buricul târgului lucrurile nu stau diferit. În municipiul Târgu Jiu, elevii Şcolii Gimnazială Alexandru Ştefulescu din Târgu-Jiu, au fost primiți în praf și moloz. „Cu excepția Școlii Ștefulescu, unde se va finaliza investiția până la finele anului, toate unitățile de învățământ sunt pregătite. Aici a contat foarte mult și implicarea directorilor. Este clar că trebuie să alocăm fondurile necesare dar nu sunt probleme nici măcar la Școala Ștefulescu unde activitatea nu este influențată pentru că vorbim de o extinde”, a declarat Marcel Romanescu.

Și la grădinița Nr. 1 de pe Griviței copii au fost realocați din cauza unor lucrări nefinalizate