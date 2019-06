Scandal între Primăria Târgu Jiu și Inspectoratul Școlar Județean Gorj din cauza reducerilor claselor de liceu

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, nu este de acord cu reducerea claselor la liceele din Târgu Jiu. Acesta susține că este inadmisibil ca din cele patru clase de liceu care nu vor mai funcționa începând de anul școlar viitor, trei să fie de la liceele din Târgu Jiu, unde numărul elevilor s-a menținut: „Încerc să găsesc înțelegere la Inspectoratul Școlar în privința reducerii numărului de clase la Târgu Jiu. Din cele patru clase de a noua care au fost reduse la nivelul învățământului liceal din Gorj, trei sunt la licee din Târgu Jiu, și nu la orice licee. Vorbesc de Colegiul Economic, Colegiul Național „Spiru Haret“ și Liceul Teologic. Îi rog pe cei de la Inspectoratul Școlar să reanalizeze această situație, pentru că ne referim la trei dintre liceele de referință din Târgu Jiu“.

Marcel Romanescu susține că decizia care s-a luat este inadmisibilă: „Mi se pare inadmisibil ca la Târgu Jiu, unde vorbim de un număr mare de elevi, să fie trei clase desființate, și în întreg județul o singură clasă. Dacă mă raportez la populația acestui județ este inadmisibil ca la Târgu Jiu astăzi să avem cu trei clase mai puțin decât am avut anul trecut“.

Marcela Mrejeru: „Sunt doar orgolii politice“

Marcela Mrejeru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, explică de ce a luat măsura reducerii celor trei clase de liceu: „Dacă domnul primar ar fi făcut ceea ce ar fi trebuit, nu ajungeam să avem câte o singură clasă pe nivel la liceele tehnologice, iar dacă tai o clasă de liceu, domnul primar trebuie să știe, am desființat un liceu, ceea ce înseamnă că am încălca legea. Ca să nu tai unde este o singură clasă, am tăiat acolo unde erau șase. Rețeaua școlară este aprobată și de primărie, iar dacă tai o clasă de liceu acolo unde este doar una, atunci liceul respectiv dispare, ceea ce este ilegal“.

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj susține că personalul didactic nu va fi afectat de măsura reducerii numărului de clase, care este determinată de reducerea populației școlare. „Acolo unde au fost tăiate clase nu sunt probleme în ceea ce privește personalul. Sunt doar orgolii politice. Domnul primar ar trebui să aibă mai multe informații atunci când dă declarații politice. Sunt ca un bumerang. Nu a înțeles că dacă tai o clasă de liceu, atunci am desființat un liceu“, a mai precizat Marcela Mrejeru.