Scandal la Asociația Foștilor Deținuți Politici din România. Președintele are o condamnare penală

Este scandal la Asociația Foștilor Deținuți Politici din România filiala Gorj. Ștefan Geamănu, cel care a fost ales pentru a doua oară în funcțuia de președinte, este acuzat de un fost membru al asociației de faptul că nu are calitatea morală să ocupe această funcție pentru că a fost condamnat la închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală și mai este judecat în alte două dosare penale, în unul alături de fostul primar al comunei Bâlteni, Gheorghe Păsărin.

„Am aflat cu uimire si mirare că la conducerea locala a AFDPR filiala Gorj a fost ales pentru a doua oara in functia de presedinte o persoana controversata care are in desfasurare cel putin doua procese penale in unul avand o condamnare cu suspendare de 2 ani si o pedeapsa suplimentara de interzicerea unor drepturi pentru infractiunea de avaziune fiscal in dosarul nr. 7586/95/2014 si este trimis in judecata in dosarul nr.3795/95/2018 pentru infractiunea de fals intelectual. Personal am trimis un memoriu insotit de copii de articole de presa despre activitatea infractionala a lui Geamanu Stefan atunci cand acesta ocupa pentru prima data functia de presedinte al AFDPR Gorj prededintelui AFDPR domnul Bjoza Octavian care mi a raspuns printr o adresa care nu mai are loc de comentarii. După demisia acestuia la conducerea organizatiei AFDPR Gj a fost ales domnul Ballif Andrei care a decedat in acest an , au urmat alegeri la organizatie si a fost ales Geamanu Ștefan. Mă întreb și întreb prin intermediul presei conducerea centrala a organizației AFDPR centrale a renunțat la principiile morale pe care le invoca repetat in statutul organizatiei daca accepta astfel de situații si le tolerează. Mai amintesc ca Geamanu Stefan a propus si m a exclus din cadrul acestei organizatiei a AFDPR GJ pe pubsemnatul din motive care nu se gasesc in statutul AFDPR cum ca intentionez sa constitui o organizatie o organizatie paralele cu a AFDPR“, arată Constantin Țăpuș într-un memoriu.

Geamănu: „Nu am interdicție de a ocupa această funcție

Ștefan Geamănu a răspuns acuzațiilor care i se aduc de Țăpuș: „Nu am interdicție de a ocupa această funcție. Țăpuș nu are nicio calitate. O să mă ocup de el pentru că își arogă un statut pe care nu l-a avut. A fost turnător la Securitate. Așa au hotărât membrii asociației să mă aleagă. A fost o pedeapsă de doi ani cu suspendare și a trecut termenul. Nu aveam doar voie să fiu administrator de firmă. Acțiunea mea este la CEDO, pentru că a fost un abuz“.

Țăpuș spune că a primit calitatea de luptător în rezistența comunistă de la instanța de judecată: „Am o recunoaștere a calității obținută prin instanța de judecată. Este o hotărâre dată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu cred că este el în măsură să conteste hotărârea unei instanțe, care a stabilit că mi se cuvine calitatea de luptător în rezistența comunistă, care îmi dă toate drepturile Legii 118 a deținuților politici, pentru că mi se recunoaște privarea de libertate“.