Scandal la ședința Consiliului Local Fărcășești. Un consilier a sunat la 112 să reclame că fost lovit de șoferul primarului

Ședința Consiliului Local al comunei Fărcășești s-a încheiat cu un imens scandal. Aceasta nu s-a mai desfășurat, pentru că nu a a fost cvorumul necesar din cauza lipsei unor consilieri locali.

Dănuț Bălu, fostul primar al comunei Fărcășești, în prezent consilier local PSD, susține că a fost agresat de șoferul primarului liberal, Titu Niță, care l-ar fi lovit cu capul în gură. Totul a pornit după ce un alt consilier PSD, nepot al fostului primar, a început să filmeze cu o tabletă. Marius Bălu a sunat la 112. „Polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați prin apelul 112, de un bărbat de 48 ani, din comuna Fărcășesti, cu privire la faptul ca, in timpul unei ședințe de consiliu, in sediul Primăriei Farcasesti, pe fondul unor divergențe de opinie, acesta ar fi fost lovit de un alt bărbat, de 35 de ani, din localitate. Bărbatul nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violente“, a spus Corina Scurtu, purtător de cuvânt al Poliției Gorj.

„Nu am fost de acord să filmeze în biroul meu“

În schimb, primarul localității Fărcășești, Constantin Drăgoescu (PNL), spune : „Nu s-a întâmplat nimic. A fost o discuție mai aprinsă între domnul Niță, șofer pe mașina primăriei, și consilierul Bălu și atât. Nu a lovit nimeni pe nimeni. Pe urmă, Adrian Bălu a sunat la 112 să reclame că ar fi fost bătut. S-au luat într-o discuție mai aprinsă. Consilierul Adrian Marius Bălu a înregistrat cu o tabletă. I s-a spus că nu este frumos să înregistreze cu tableta în biroul primarului. Ședința de consiliu se terminase. Nu s-a putut desfășura pentru că mai mulți consilieri nu au fost prezenți. În biroul meu s-a ținut ședința și eu nu am fost de acord“.