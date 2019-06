Se deschide sezonul de rafting pe Jiu

Începe aventura pe Jiu. Iubitorii de adrenalină sunt așteptați la rafting. Primele sesiuni sportive anunțate vor avea loc în zile de 22-23 iunie.

Județul Gorj este printre puținele din țară unde turiștii nu se pot plânge de plictiseală. Tipul de relief permite activități diverse însă de departe vara cele mai vânate sunt sesiunile de rafting de pe Jiu. Cei care doresc să aibă o astfel de experiență, trebuie să știe că distracția pe Jiu nu este deloc ieftină. „Jiul oferă conditii foarte bune pentru rafting cu barca mare aproape tot anul. Este cunoscut ca unul dintre cele mai antrenante rauri din tară, fiind favoritul multor dintre clientii nostrii. Daca vreti adrenalina din plin va recomandam Jiul! Cu ce venim noi? Echipament profesional: barci de rafting, pagai, neoprene de 3-4 mm cu interior plus sa va tina de cald, incaltari (nu sosete) din neopren, veste de salvare, casti de rafting Echipa profesională prin ghizi atestati IRF (International Rafting Federation), Rescue 3 whitewater tehnician, cu experienta, avand in spate peste 40 de rauri vaslite in tara. Ce sa aduceti: pe voi, prietenii si dorinta de aventura Pret: 1 tura 210 ron/pers sau 350 ron 2 ture/2 zile”, susține echipa OUTDOOR EXPERIENCE.