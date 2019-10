Se tem pentru finanțarea proiectelor. Primar: Când se schimbă guvernarea se schimbă și principiile de lucru dar mai ales obiectivele.

Panică printre primarii gorjeni! Edilii care au primit, de curând, finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții se tem că banii nu vor mai ajunge la ei după schimbarea Guvernului. Cum tabăra adversă a catalogat ca fiind inutile toate programele care vizează alocări de fonduri pentru unitățile administrativ teritoriale, primarii se tem că și Fondul de Dezvoltare și Investiții va dispărea.

Primarul din Tismana are emoții mari, lucrarea obținută prin Fondul de Dezvoltare și Investiții fiind extrem de importantă pentru localitatea pe care o reprezintă. Proiectul vizează introducerea rețelei de gaze, autoritățile preferând statutul de oraș pentru a putea obține acest proiect. Acum, când Guvernul stă să fie schimbat, edilul are temeri că a făcut sacrificii degeaba. „Speranța noastră este că acest program va continua deși sunt alte semnale. Când se schimbă guvernarea se schimbă și principiile de lucru dar mai ales obiectivele. Este cea mai mare temere nu doar a mea ci a tuturor primarilor. Dacă PNDL s-a dovedit un program benefic, Fondul de Dezvoltare și Investiții are nevoie de finanțatre de la bugetul de stat pentru că este clar stipulat. Sunt temeri foarte mari că această sursă de finanțare va dispărea, ceea ce înseamnă o pierdere pentru fiecare localitate în parte”, susține Marian Slivilescu, primarul din Tismana.

La judecată!

Edilul din Peștișani susține că se va lupta în instanță, dacă este cazul, pentru fiecare leu alocat pe timpul Guvernului Dăncilă. „Am niște temeri, însă, eu sper să semnez contractul de finanțare și dacă s-ar renunța la această finanțare să-i dăm în judecată. În cazul meu e vorba despre 12,8 milioane de lei iar impactul acestor lucrări de modernizare a drumurilor se va regăsi în 6 din cele 7 sate componente ale comunei Peștișani, dar mai ales se va deschide satul Hobița, al marelui scluptor Brâncuși, care în acest moment este o fundătură. Am introdus în finanțare drumuri care vor duce la dezvoltarea economică și social-turistică a localității”, a declarat primarul din Peștiani, Cosmin Pigui.

În județul Gorj șase localități au primit recent 75 de milioane de lei pe FDI pentru lucrări de infrastructură dar și racordări la sistemul de gaze naturale.