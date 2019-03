Senatorul Scarlat Iriza, critici dure la adresa lui Nicu Bunoaica: „Nu este buricul pământului, este un lider de sindicat ce umblă cu ceva în băț pe la instituțiile publice”

Discordie între senatorul Scarlat Iriza și sindicalistul Nicu Bunoaica pe inițiativa pensionării minerilor cu doi ani mai devreme. Scarlat Iriza îi anunță pe angajații din cadrul Complexului Energetic Oltenia (C.E.O.) că au început demersurile ca aceștia să poată ieși cu doi ani mai devreme la pensie, legea fiind deja la Consiliul Consultativ pentru a fi avizată. În același timp, senatorul susține că în maxim trei săptămâni legea va ajunge în Camera Deputaților pentru a fi votată, răspunzându-i astfel sindicalistului Nicu Bunoiaca, de la Cariera Lupoaia, care a anunțat proteste săptămâna viitoare în București.

„Noi deja am depus de foarte mult timp inițiativa legislativă cu privire la grupa a doua de muncă și scoaterea cu doi ani mai devreme la pensie a personalului care lucrează în minerit și energie și au grupa a doua. Am zis ca această inițiativă legislativă să o promovăm atunci când trece de comisii. În momentul de față este la Consiliul Legislativ pentru a-l aviza, iar părerea mea este că în maxim două săptămâni va veni în comisii și în trei săptămâni va trece de Senatul României și va merge la Camera Deputaților, această cameră fiind decizională. Inițiativa legislativă s-a depus, am vorbit cu domnul președinte Dragnea atunci când a venit la conferința județeană de alegeri, am vorbit cu sindicaliștii și avem promisiuni clare că această lege va trece, iar minerii și energiticienii vor ieși cu doi ani mai devreme la pensie”, a declarat senatorul Scarlat Iriza.

În același timp, Scarlat Iriza îi recomandă liderului de sindicat Nicu Bunoaica să nu mai vorbească prostii, acuzându-l că umblă pe la toate instituțiile publice pentru a face numai zarvă: „Să nu mai vorbească prostii nici Bunoaica, deoarece Bunoiaca nu este buricul pământului, este un lider de sindicat ce umblă cu ceva în băț pe la toate instituțiile publice, făcând numai zarvă. Sunt ceilalți lideri de sindicat care au 2.000, 3.000, 4.000 de membri, aceia au cuvânt de spus…nu Bunoiaca sau Vîlceanu. Vîlceanu se laudă că acum trei săptămâni a depus el o inițiativă cu privire la grupa a doua de muncă, iar eu nu am dat de o asemenea inițiativă. Am căutat-o și la Cameră și la Senat.”

Cu toate că senatorul Scarlat Iriza a declarat că au început demersurile pentru ca minerii și energeticienii să iasă cu doi ani mai devreme la pensie, sindicalistul Nicu Bunoaica a delcarat că nu va renunța la proteste, deși unii lideri din minerit și energie l-au criticat dur pentru inițiativa sa: „Voi merge până la capăt cu această acțiune”, a precizat Bunoaica.