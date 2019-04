Sindicatul Sanitas, în apărarea conducerii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu

Sindicatul Sanitas Tg-Jiu a transmis un comunicat de presă, prin care ia apărarea conducerii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu: „Sindicatul Sanitas Tg.-Jiu, sindicat legal constituit la nivelul Spitalului Județean de Urgenta Tg-Jiu, sindicat reprezentativ la nivel de unitate si semnatar al CCM la nivel de unitate, care are in rândurile sale toate categoriile de personal; medici, asistenți medicali, biologi, chimiști, farmaciști, juriști, economiști, infirmiere, îngrijitoare, muncitori, pentru care negociază lunar conform HG 153/2018, acordarea drepturilor salariale si a sporurilor specifice fiecărei secții/compartiment in parte, respinge categoric orice încercare de destabilizare a activității spitalului, destabilizare care ar afecta calitatea actului medical de care pacienții noștri beneficiază, indiferent din ce parte vine aceasta.

Dezavuam de asemenea luările de poziție, declarațiile nefondate, ofensatoare, care se aduc din partea unora sau altora, medicilor, asistenților medicali, în general tuturor salariaților Spitalului Județean de Urgenta Tg-Jiu. Facem de asemenea apel la toți cei ce pot opri atacul concertat si concentrat asupra Spitalului Județean de Urgenta Tg-Jiu, atacuri care urmăresc doar interese personale sau de grup, ale unora sau altora, să ia masurile necesare in vederea restabilirii unui climat propice desfășurării actului medical. Asigurăm salariații pe care îi reprezentăm ca nu vom lăsa ca demnitatea, profesionalismul, celor care muncesc zi de zi pentru salvarea vieților oamenilor sa fie calcate în picioare de nimeni si de nimic“.

Președintele Sindicatului Sanitar este Valentin Popa, consilier județean PSD și, de asemenea, președintele Consiliului de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a efectuat un control inopinat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în urma căruia a constatat nereguli grave.