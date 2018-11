Situație incredibilă la Albeni: elevii nu au acces la terenul de sport din incinta școlii. „Vin persoane străine şi joacă fotbal în curtea şcolii“

O situație incredibilă se înregistrează în comuna Albeni, condusă de primarul Stan. În curtea Școlii gimnaziale din Albeni a fost amenajat un teren de sport cu gazon sintetic. Terenul este împrejmuit cu gard, iar porțile sunt închise cu un lacăt. Elevii nu au acces, nici măcar la ora de educație fizică, dar, în schimb, persoane străine vin și joacă fotbal pe terenul din curtea școlii.

Directorul Școlii gimnaziale, Vasile Popescu, arată către primăria condusă de Ionuț Stan, primarul cu cele mai trăsnite decizii, pe seama căruia au început să fie făcute glume referitoare la filmul de comedie de pe timpuri „Stan și Bran“. „Avem teren de sport sintetic, dar elevii au accesul interzis, însă vin persoane străine şi joacă fotbal în curtea şcolii“, a spus directorul Vasile Popescu.

Zero lei pentru reparații

Nu este singura decizie ieșită din comun luată de primarul Stan. Acesta a pus muncitorii să scoată podeaua dintr-o clasă, dar de aproape un an nu a mai pus nimic la loc. „Am primit o serie de adrese. Una dintre ele se referă la eliberarea unei săli în care se făceau cursuri. Au venit şi au scos scândura, podeaua, pentru că s-a considerat că nu se putea desfăşura cursuri acolo. Podeaua era mai veche, dar nu era ruptă. A făcut mai multe poze şi le-a pus pe Facebook, că aşa învaţă copiii din Albeni. A chemat muncitorii, au turnat o şapă de ciment, au pus pe o anumită suprafaţă şi o şapă autonivelantă şi aşa a rămas sala de clasă din luna februarie-martie până acum. Am făcut adrese să termine lucrarea, dar nu am primit niciun răspuns“, a precizat directorul unităţii şcolare.

De asemenea, primarul nu a alocat vreun leu școlii, deși a fost elev al acesteia: „Solicităm sume pentru reparaţii şi nu s-a alocat niciun leu. Am solicitat decontarea navetei cadrelor didactice, dar tot zero lei s-a alocat. (…) Dacă apare vreo problemă, cum ar fi schimbarea unei prize, apelez la banii personali“.