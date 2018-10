Soarta parcării de la Rodna, decisă într-o mega-ședință de Consiliu Local

Încă o ședință de Consiliu Local cu scântei va avea loc la Târgu Jiu. Aleșii vor avea parte de o audiență record la întâlnirea programată pentru data de 29 octombrie. Aproximativ 100 de persoane și-au anunțat prezența la ședința în care se decide soarta parcării de la Rodna. Primarul Marcel Romanescu spune că a dat curs solicitării pentru transparență, nu pentru a pune presiune pe consilieri.

Ședința de Consiliu Local în care se decide viitorul parcării de la Rodna se anunță una explozivă. O adresă a ajuns zilele trecute la sediul Primăriei, în care se solicită permiterea accesului pentru un număr record de cetățeni care să ia parte la dezbatere. Primarul Marcel Romanescu a dat deja curs acestei solicitări. „Am anunțat pe site-ul Primăriei Târgu Jiu că ședința de Consiliu Local de luni se va ține în sala Teatrului Elvira Godeanu. E o soluție, iar legea îmi permite să organizez, mai ales dacă am solicitări de la mai multe persoane care ar dori să participe. Ținând cont că am o solicitare venită de la 80 de persoane și văzând capacitatea sălii de consiliu, am considerat că e mai bine să o țin la teatru. Este un tabel cu semnături de la cetățeni care vor să participe, iar tabelul a fost înaintat de o asociație”.

Consilierii, supărați

Consilierii locali susțin că nu sunt de acord cu decizia primarului. După o altă experiență neplăcută la care au participat, aleșii refuză să voteze sub stres. „Sincer nu înteleg ce se întâmplă. Nu am luat încă o decizie dacă o să particip sau nu. E o noutate, e ceva inediat, dacă are cadrul festiv sunt de acord dar în altă situație nu văd rostul și o să solicit să se revină asupra deciziei. Se exacerbează niște probleme și se ajunge să fim ridicoli. Astfel de presiune pusă de cineva se resfrânge asupra unei entiteți. E riscant că nu știi cine vine în sala aia, și ce faci? E complet aiurea ce se întâmplă”, a declarat liberalul Eduard Berca

„Sedința trebuie ținută în sala de ședință. Nu este un argument esențial să se desfășoare în altă parte. Nu știu ordinea de zi. Putem ține ședințele la groapă- în centru, sau pe stadion, sau pe acoperișul Tribunalului sau pe lună, nu contează! Ideea e, ce rezultă din acele ședințe? Nu sunt de acord cu acest bâlci!”, a declarat consilierul local Eduard Lădaru.

„ Nu o să particip! Cetățenii să vină la sedințele de comisii, să stăm de vorbă să vedem ce variante există. Să cunoască exact situația! Vorbim de o sedință, nu de o dezbatere publică”, a declarat consilierul PMP Daniela Grădinaru.

„Presiunea există pe umerii tuturor”

Marcel Romanescu spune că, de această dată, consilierii locali nu vor mai avea parte de scandal, pentru că vor fi luate măsuri de siguranță. Edilul ia în calcul să mai desfășoare astfel de ședințe și pe viitor, dacă cetățenii vor să participe în număr atât de mare. „Cetățenii vor avea transparență totală în tot ceea ce se desfășoară în Consiliul Local. Presiunea există pe umerii tuturor, și pe ai mei ca primar, și pe ai consilierilor, pe ai tuturor care suntem plătiți din bani publici. Trebuie să acceptăm și această presiune, dacă ne-am dorit o funcție publică. De fapt nu este neapărat o presiune, sunt discuțiile normale care trebuie să se poarte pe orice proiect de hotărâre. Mă gândesc foarte serios ca la toate subiectele importante pe care le discutăm în Consiliul Local să procedez în același mod. Vor fi luate măsuri de precauție, va fi prezentă Poliția Locală și sper să nu fie probleme. Toate ședințele, exceptând unii dintre consilieri, au fost desfășurate în mod decent, iar oamenii și-au spus punctul de vedere”, a mai declarat primarul Romanescu. Marcel Romanescu susține varianta ca parcarea din Piața Centrală să fie administrată de către municipalitate, însă consilierii locali majoritari sunt de părere că ea trebuie administrată în continuare de o firmă privată.