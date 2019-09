Societatea din Târgu Cărbunești a omului de afaceri Irinel Columbeanu, datorii de 600.000 de lei la bugetul local

Societatea din Târgu Cărbunești a omului de afaceri Irinel Columbeanu figurează în continuare cu datorii foarte mari la bugetul orașului. Societatea, care producea materiale de construcții, este în procedura falimentului. Suma datorată se ridică la suma de aproximativ 600.000 de lei. Pe aceeași platformă industrială din Târgu Cărbunești se mai află o firmă, fosta fabrică de cărămidă, care se află și ea tot în lichidare.

Primarul localității Târgu Cărbunești, Dănuț Birău, susține că ar putea să asfalteze doi kilometri de drum dacă va încasa restanțele de la cele două societăți: „Este vorba de fosta fabrică de cărămidă care se află la lichidatorul judiciar. Este o suprafață de peste opt hectare de teren, care are foarte multe utilități aproape: transformator de energie electrică, apă și gaze. Sunt condiții prielnice pentru o afacere bazată pe producție. Tot pe fosta platformă industrială se mai află și fosta fabrică a domnului Irinel Columbeanu, care acum 13-14 ani modernizase fabrica, dar, odată cu venirea crizei și a altor probleme a renunțat la afacerea de la Târgu Cărbunești. Primăria Târgu Cărbunești are de recuperat datorii de la ambele societăți. Cred ca dacă s-ar recupera banii de la cele două societăți, am putea să mai asfaltăm doi kilometri de drum. Datoria celor două firme se ridică la 10 miliarde de lei vechi“.

Interes pentru cumpărarea activelor fostei fabrici de cărămidă

Potrivit primarului Dănuț Birău, pentru fosta fabrică de cărămidă există un interes pentru un investitor: „Suntem înscriși la masa credală, pentru că se află în lichidare, iar lichidatorul judiciar pe măsură ce reușește să vândă din activele societății împarte acești bani la cei care sunt la masa credală. Pentru „Amsai“ există un interes pentru a prelua clădirile și sperăm să beneficiem și noi de aceste încasări“.