VIDEO Soția fostului pedelist Dan Gavrilescu, acuzată de furt

Soția lui Dan Gavrilescu, fostul mahăr de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) este acuzată de furt de către un chiriaș.

Un tânăr de 22 de ani a trecut, joi, 9 iulie, prin momente cumplite. Alin Bălănoiu a închiriat în urmă cu o lună și jumătate o garsonieră in municipiul Târgu Jiu de la Mihaela Gavrilescu, soția fostului secretar executiv al PDL Gorj, Dan Gavrilescu. Acesta locuieste împreună cu prietena sa. Cei doi erau plecați când proprietara a intrat pe în locuință fără știrea lor. Mai mult decât atât, Alin Bălănoiu, spune ca i-a dispărut suma de 2.000 de lei: „Am ajuns acasă și totul era răscolit. Nu am mai găsit banii pe care îi aveam, 2.000 de lei. Nu știu de ce a intrat în locuință fără știrea noastră. Noi avem contract până pe data de 19 iulie. Am chemat poliția. Nu este normal ce s-au întâmplat”.

Locuința, pe numele unei firme celebre

Familia Gavrilescu se ocupă acum cu închirierea locuințelor. „La asociație, pe scară, apare firma Demitrade”, spune Alin Bălanoiu.

Coșmarul a continuat. În timp ce se afla la poliție să dea declarații și prietena lui era în garsonieră, Dan Gavrilescu și soția sa au venit și ar fi început să lovească în ușă puternic. „Prietena mea s-a speriat. A sunat din nou la poliție. Avem lucruri acolo. Nu poate oricine să intre cum vrea. Am ajuns și eu acolo, iar soțul doamnei m-am amenințat a vrut să mă lovească. Am filmat totul”. Pe filmare apare Dan Gavrilescu într-o stare de nervozitate și pare că se îndreaptă către Alin Bălanoiu să-l lovească.

În plus, Alin Bălanoiu spune că a plătit o garanție de aproximativ 900 de lei, iar proprietara nu vrea să-i restituie banii.

„Se preface în victimă”

Mihaela Gavrilescu spune că nu a intrat în locuință și că Alin Bălănoiu nu mai are contract de pe data de 29 iunie: „El se dă victimă în fața tuturor. Nu mai are contract de pe data de 29 iunie. Am fost la locuință și era o persoană străină acolo pe care el nu a declarat-o. Nu este adevărat ceea ce susține. Nu am luat nimic. Sunt doar invenții. A venit poliția și am spus ce s-au întâmplat”.

Firma Damitrade a familiei Gavrilescu era abonată la contractele de la CEO, dar și la primăriile conduse de la democrat-liberali.

Dan Gavrilescu a lucrat în CEO și a fost trimis în judecată, dar a fost achitat.

VIDEO-2020-07-09-17-25-46