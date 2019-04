Spitalul din Rovinari intra în reabilitare! Investiția se ridică la 4 milioane de euro

Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari va beneficia anul acesta de învestiții în valoare de 10.000.000 de lei, anunțul fiind făcut de primarul orașului, Robert Filip, pe pagina sa de socializare. În perioada urmatoare se va semna un contract de finanțare, urmând să fie achiziționată aparatură nouă pentru întreg spitalul, printre care un computer tomograf și RMN.

Primarul orașului Rovinari, Robert Filip, a mai anunțat că tot în acest an unitatea spitalicească va intra în reabilitare totală, investiția ridicându-se la aproximativ 4 milioane de euro: „De asemenea, în acest an, spitalul o sa intre in reabilitare totală, printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, în valoare de 4 mil €”.

Spitalul din Rovinari împlinește anul acesta 30 de la înființare.