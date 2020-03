Spitalul Județean se reorganizează pentru un nou scenariu. Vienescu: la ora actuală dotarea magaziei Spitalului este prioritatea zero”

Conducerea Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu susține că în perioada următoare va lua o serie de măsuri în ceea ce privește reorganizarea secțiilor.

La ora actuală dotarea magaziei Spitalului este prioritatea zero. În plină criză de măști și combinezoane, autoritățile susțin că în unitatea de la Târgu Jiu există stocuri suficiente. „Momentan, avem stocurile asigurare dar personalul medical probabil își dorește ca fiecare cetățean să primească combinezon și mască de tip FFP3, ori acele măști nu pot fi folosite decât de persoanele care sunt suspecte de coronavirus. S-au trimis la fiecare secție un stoc minim, de cinci produse, și le suplimentăm în caz de nevoie. Am creat acele corturi de triaj și în situația în care se ajunge la concluzia că o persoană care vine la spital este cu suspectă se anunță pe secție iar fiecare secție trebuie să-și desemneze personal distinct care să intre în contact cu persoana suspectă de coronavirus. În ultimele săptămâni s-au utilizat în spital peste 35 mii de măști. Stocul pe care îl avem, în prezent, în magazie, este de peste 25 mii de măști. La nivelul spitalului am avut șapte persoane testate, avem 300 de teste pentru testare coronavirus dar și DSP dispune de astfel de teste. În ultima perioadă la aceste teste se întârzie foarte mult rezultatele”, susține Dumitru Vienescu.

Mutări de secții

Conducerea unității susține că la propunerea autorităților centrale, în perioada următoare vom avea loc o serie de modificări în ceea ce privește structura spitalului. „Ni s-a recomandat ca Secția de Boli Infecțioase să fie eliberată pentru a putea trata, în caz de urgență, doar pacienții cu coronavirus. Se tot vorbește despre diverse scenarii pe care trebuie să le avem la nivelul Spitalului. Am avut discuții cu tot medicii, șefi de secție și vreau să vă spun că personalul medical, pe bună dreptate, are teama pentru că cetățenii nu declară situația reală și nu poate fi făcut un triaj așa cum trebuie. Și, am stabilit să realocăm secții la Spitalul de la Pasarelă pentru ca pacienții cu febră, cu suspiciuni de coronavirus să fie internați la nivelul Spitalului de acolo pentru a avea localizate aceste persoane într-o singură locație. Dorim să mutăm bolnavii de la Oncologie la secția de Recuperarea pentru a crea acolo un spațiu de ATI pentru situații critice”, a mai declarat managerul Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu.

În momentul de față au venit și două din ele cele 5 containere comandate, unul e la Spitalul 700 și unul la locația de pe Tudor Vladimirescu.