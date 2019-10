Srilankezi aduși să lucreze la o societate din Târgu Jiu

Societatea de creştere şi valorificare a puilor din municipiul Târgu Jiu încearcă să suplinească lipsa de personal cu lucrători aduși din țările exotice.

Astfel, după ce au fost aduşi muncitori din Nepal, acum conducerea firmei a apelat la lucrători din Sri Lanka. Tiberiu Berbece, director în cadrul companiei, a precizat că societatea s-a păcălit cu muncitorii nepalezi deoarece aceştia au plecat la scurt timp, pentru că voiau să ajungă în ţările din Occident. „Ultimii au venit din Sri Lanka. Sunt cam 10-15 la Târgu Jiu. Nu suntem aşa de hotărâţi dacă o să mergem pe această direcţie. Cei din Nepal au avut alte gânduri. Am fost doar o rampă pentru ei. Am fost folosiţi. Am avut doar probleme. Încercăm să colaborăm cu alte firme. Este un început şi este destul de greu“. Societatea Avicarvil mai deţine o unitate şi în judeţul Vâlcea.

„Avem 60-70% un nucleu stabil“

Potrivit lui Tiberiu Berbece, numărul lucrătorilor care se perindă în cadrul unităţii este foarte mare. Dorinţa sa este de a ajunge la un nucleu stabil de 95% din numărul total de lucrători, în condiţiile în care în prezent este între 60 şi 70%. Societatea caută să angajeze de la muncitori necalificaţi şi până la şoferi. „Nu prea mai sunt lucrători români. Este o criză la nivel naţional. La noi, unii vin şi alţii pleacă. Încheiem în fiecare lună 30-40 de contracte şi reziliem la fel. Este un nucleu format, dar nu aşa cum ne-am fi dorit. Nu sunt 95% stabili cum ar trebui ca lucrurile să meargă în mod normal. Este normal să se mai mute oamenii, dar nu într-un procent aşa de mare. Avem 60-70% un nucleu stabil, dar mai trebuie să lucrăm pentru 20%. Avem nevoie de muncitori, frigotehnişti, mecanici, şoferi şi din alte domenii“, a spus Tiberiu Berbece.