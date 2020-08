Stadionul, tot gol. Vezi ce spune primarul Romanescu!

- Advertisement -

Primăria Târgu Jiu, tot pe pierdere din cauza stadionului. Autoritatea publică nu a reușit nici până acum să închirieze spațiile din incinta imobilului. Primarul Marcel Romanescu susține că de vină este pandemia care a speriat mediul de afaceri.

Autoritatea publică din Târgu Jiu susține că are mâinile legate, din cauza pandemiei. Spațiile din incinta stadionului au rămas goale deși este mai bine de un an de când arena a fost inaugurată. “Aceasta este cea mai mare problemă. Dacă până la începutul pandemiei aveam zeci de contacte legate de aceste spații, după apariția acestei pandemii au fost foarte puține. Eu pot spune că m-a contactat o singură persoană doar să se intereseze. De aceea mă gândesc foarte serios să aleg momentul potrivit. Pe de o parte, am văzut ce s-a întâmplat după ce am scos la licitație primele spații, adică faptul că nu s-a prezentat nimeni la licitație, în al doilea rând, astăzi pe piață, evaluarea nu este făcută tocmai în regulă. Contactele au fost foarte rar realizate, pentru că toată lumea s-a speriat de acest fenomen. Evaluarea a fost făcută pe o perioadă de liniște, nu de criză. Cred, din ceea ce simt, că nu vor fi foarte mulți doritori pentru aceste spații. O să vedem exact cum evoluează fenomenul, și mă refer la această pandemie. În condițiile în care constatăm că se prelungește, vom face o reevaluare a spațiilor, aprobată prin hotărâre de consiliu local și le vom scoate ulterior la licitație. Știți că prin hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, noi am avut hotelul transferat către instituțiile abilitate, Spitalul Județean sau Consiliul Județean. Îl avem și în momentul de față transferat pentru carantinarea persoanelor aflate în izolare și de aceea suntem puțin în dificultate”, a transmis primarul Marcel Romanescu.