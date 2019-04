Stănculete a țipat la Corpul de Control și a rămas fără funcție. „Am contestat. Eu vorbesc mai tare și de asta“

Vasile Stănculete a fost înlocuit din funcția de director al Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, după ce s-a certat cu membrii Corpului de Control al Ministrului Sănătății. Aceștia i-au aplicat două amenzi, iar Stănculete s-a enervat.

„Am o minută încheiată de Corpul de Control al Ministrului Sănătății. A fost o altercație verbală, un limbaj mai violent între dânsul și membrii Corpului de Control. Au lăsat ca măsură să nu mai dețină nicio funcție, să fie revocat din funcțiile deținute în cadrul Spitalului și să demarez procedurile de cercetare disciplinară. A fost un limbaj mai violent folosit. Chiar am fost solicitat de către unul dintre membrii comisiei. Am mers și am stat de vorbă cu domnul doctor. Am stat apoi de vorbă de domnul doctor și a spus că regretă că a ridicat tonul și că a vorbit mai violent“, a spus Gigel Capotă, managerul Spitalului Județean de Urgență.

„Am contestat mai vocal“

Vasile Stănculete a povestit ce s-a întâmplat. Aceasta a spus doar că a ridicat vocea: „Sunt în concediu. Nu știu ce măsură s-a luat față de mine. Am contestat faptul că mi s-a dat amendă. Am primit două amenzi de câte 250 de lei pe care le-am contestat în instanță. Mi s-au dat amenzile fără niciun fel de bază. Nu știu pentru ce motive. Corpul de Control a aplicat amenzile. Nu am avut un conflict fizic. Am contestat. Eu vorbesc mai tare și de asta. Dacă dumnealor li s-a părut un conflict, eu doar am contestat mai vocal“.

Cine a fost numit la cârma Policlinicii

La conducerea Policlinicii a fost numit fostul director medical al Spitalului Județean de Urgență: „Funcția a fost preluată de către directorul medical, Cristinel Popescu, care este coordonatorul general al Ambulatoriului integrat, dar prin delegare a preluat doamna Țâștea Diana, care a fost director medical“.