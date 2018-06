Surpriză de proporții la bac. Comunismul le-a dat bătăi de cap candidaților

Candidaţii care au susţinut proba la istorie au avut parte de o mare surpriză. Ei au avut de realizat un eseu despre perioada comunistă din România. „A fost un subiect despre care ar fi trebuit să ştie orice elev. Sper să obţin o notă mai mare de 9. Acum, nimeni nu este perfect. Eu sunt optimistă. Am învăţat multe despre comunism de la bunicii mei, pentru că au trăit mult timp în perioada comunistă. Am învăţat şi de la şcoală, pentru că am avut un cadru didactic bine pregătit. Nu cred că de la liceul nostru (n.r. – Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ ) va pica vreun absolvent Bacalaureatul. Am terminat prima din clasă.

Subiectele nu mi s-au părut dificile, doar că au necesitat puţină atenţie. Primele subiecte mi s-au părut banalităţi. Poate că la Evaluare au fost subiecte mai grele“, a spus Alexandra Grecu, care a ieşit prima de la centrul de examinare. Aceasta îşi doreşte o carieră în învăţământ. În schimb, Larisa, de la Liceul de Arte a fost surprinsă de subiect: „A fost o surpriză. Am făcut, dar aştept rezultatele. M-am informat despre comunism pe Internet şi am învăţat la şcoală. O să văd ce o să fac în continuare, asta în funcţie şi de rezultatele de la bac“.

Niciun elev nu a fost eliminat

Aproximativ 2.900 de candidaţi din judeţul Gorj au susţinut a doua probă a examenului de Bacalaureat 2018. A doua proba de la Bac s-a desfăşurat fără incidente. „Niciun elev nu a fost eliminat li nu s-au înregistrate incidente. Mâine se va desfăşura cea de-a treia probă a examenului de Bacalaureat la o disciplină, alta decât acelea specifice profilului“, a spus Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.