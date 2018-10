Sute de locuri de muncă disponibile în Gorj. Bursa pentru absolvenți „a angajat” 86 de gorjeni

Sute de locuri de muncă la bursa destinată absolvenților. Peste 60 de angajatori în căutarea forței de muncă și-au expus ofertele celor interesați. La prima strigare s-au angajat 86 de gorjeni însă alte câteva sute așteaptă un telefon după ce CV-ul depus va fi analizat.

658 de locuri de muncă au fost oferite tinerilor gorjeni. Un singur angajator a oferit 58 de posturi în domeniul construcțiilor, restul căutând confectioner articole textile, croitor, confecționer cablaje, fierar betonist sau sudori. “Am încercat să ne autodepăsit și dacă anul trecut am avut 583 de locuride muncă, iată, că anul acesta avem 658 de locuri de muncă vacante. Speră să fie o reacție pozitivă bună. Oferta este variată, cele mai multe locuri de muncă sunt în domeniul construcțiilor. Pentru studii superioare avem 44 de locuri de muncă respective geograf, grafician, agent asigurări, inginer automatist, inginer mechanic sau inginer geolog”, a declarat Romeo Chiriac directorul AJOFM.

Nu găsesc forță de muncă

Angajatorii prezenți la eveniment se plâng că forța de muncă lipsește cu desăvârșire în Gorj. Patronii recunosc că și salariile oferite îi sperie pe oameni. „Avem libere șase postrui: de coafură, manichiură și make-up artist. Cerințele sunt minime, să aibă studii minime și pot obține calificare la noi. Avem nevoie de personal pentru că nu găsim și căutăm de luni bune. Oamenii vin și pleacă în momentul în care află că există o probă practică. Nu-i interesează nici salariu, vor doar să nu facă nimic”, a declarat un angajator.

„Sperăm să găsim oameni cu ocazia acestei burse. Este greu și pentru noi din cauza taxelor ce trebuie plătite către stat, așteptăm un ajutor din partea statului. Pe de altă parte salarizarea mică sperie angajatul dar sperăm ca salariul oferit de noi să fie considerat ca fiind unul decent”, a declarat un alt angajator.

Orientare la fața locului

Cei în căutarea unui loc de muncă susțin că salariile sunt prea mici. Pe de altă parte și exeprința este un impediment în obținerea postului dorit. „Caut de câteva luni bune un loc de muncă. Nu am găsit mai nimic. Și banii sunt puțini și cerințele sunt multe. Vreau un job pe 8 ore deoarece am și copii. Nu caut doar pe domeniul terminat, vreau un loc de muncă decent”, ne-a declarat o tănără. „Am lăsat mai multe CV-uri, dar nu am speranțe prea mari. Ne plătesc cu minimul pe economie dar ne țin la muncă peste program. Nu este de trăit aici”, a declarat un alt tânăr.

„Eu sunt inginer, am văzut că există ceva posturi dar cer experiență. De unde? Dacă nu am lucrat? Nu ni se oferă șansa să căpătăm această experiență. După 6 ani de studiu ne plătesc cu 1200 de lei, jalnic!”, a declarat un participant.