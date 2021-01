Tabete și laptopuri decontate de stat, pentru salariații are au prestart telemuncă

Firmele de Gorj care au avut oameni în telemuncă au fost sprijinite de stat. Pe baza solicitărilor, angajații care au lucrat de acasă au fost recompensați cu laptopuri și tablete. Statul a decontat un sprijin financiar de 2500 de lei pentru fiecare angajat.

La început de an rata șomajului este în creștere. Cifrele arată că în județul Gorj tot mai mulți cetățeni rămân fără locul de muncă.”La ora actuală, din punct de vedere statistic, aveam o rată a șomajului de 3,86%. Este o rată a șomajului corespunzătoare unui număr de 5212 șomeri din care 2.193 indemnizați și 3019 neindemnizații. Este o rata a șomajului cu un trend ușor crescător față de aceeași perioadă a anului 2019 când, la sfârșitul lui decembrie 2019 aveam 4.735 de șomeri și o rata șomajului de 3,49%, însă, cu o valoare mai mică decât cea înregistrată la sfârșitul lunii noiembrie 2020, când aveam 5325 de șomeri și o rata șomajului de 3,94%. În contextul Național, rata șomajului este de 3,32%, primele locuri sunt ocupate de Buzău și Vasluiul. Noi suntem pe locul 18 iar la nivel Regional rata șomajului medie este de 5,28%, Doljul e pe primul loc cu 6,89%, Mehedinți 6,12%, Oltul 5,8 3% și Vâlcea cu o rata șomajului mai mică decât noi, 3,61% ,deci, iată, că noi avem o rată a șomajului aproximativă ca și cea înregistrată la nivel național și cu mult mai mică decât cea înregistrată la nivel regional”, a declarat directorul AJOFM Gorj Romeo Chiriac.

Pachete și servicii tehnologice, pe banii statului

Oficialii susțin că cifrele ar fi mult mai îngrijorătoare dacă angajatorii nu erau sprijiniți. Pe lângă somajul tehnic, patronii au putut cumpăra, cu bani de la stat, aparatură necesară muncii de acasă. “Această rata șomajului s-a menținut între niște limite rezonabile, cu valori foarte scăzute sub 4%, totul, datorită măsurilor luate. Pe de o parte, am plătit șomajul tehnic angajatorilor, acel 75% din salariul fiecăruia, suma plătită a fost de peste 55 de milioane de lei. După șomajul tehnic, am plătit, timp de trei luni, iunie- iulie și august ,41,5% o parte din salariu, aproape jumătate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și asta înseamnă încă 56 de milioane. De asemenea am acordat angajatorilor pentru fiecare salariat care a prezentat telemuncă un sprijin financiar de 2.500 RON pentru fiecare, pentru achiziționarea de pachete și servicii tehnologice aici intrând soft, un laptop sau tabletă. Suma decontată a fost pentru 46 de persoane care au prestart telemuncă, suma decontată fiind 115.000 RON”, a mai transmis directorul AJOFM Gorj.