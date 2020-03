Tânărul cu coronavirus de la Prigoria s-a vindecat. Ce a declarat acesta

Pacientul de 25 de ani, din comuna Prigoria, prima persoană din România diagnosticată cu coronavirus, a fost testat, iar rezultatul a fost negativ pentru a doua oară ceea ce arată faptul că s-a vindecat foarte repede. Aceasta nu prezenta simptome specifice de boală, dar a primul rezultat a fost pozitiv. Acesta ar putea să fie externat peste puțin timp și să se întoarcă acasă.

„Italianul a fost la o distanță de 30 de metri față de mine“

Tânărul a făcut primele declarații cu privire la boala pe care contactat-o. Acesta a spus, la România Tv, că nu știe cum a ajuns să fie infectat deoarece nu s-a aflat în apropierea cetățeanului italian venit în România, care a fost diagnosticat ulterior cu temutul virus. Tânărul susține că s-a aflat la o distanță de aproximativ 20-30 de metri de italian și că abia la zărit pe acesta: „Eu nici măcar nu am vorbit cu italianul. Doar l-am văzut, dar la o distanță de 30 de metri față de mine. Nu m-am apropiat de el, nu am vorbit cu el. Eu eram în hală și italianul era prin curte cu patronul meu, Ovidiu. După aceea, au plecat la primărie sau nu șltiu unde s-au dus. Habar nu am. Am scos capul afară și l-amn văzut cu Ovidiu, după care au plecat împreună și nu l-am mai văzut vreodată“.

Tânărul gorjean spune că se simte bine, dar recunoaște că a fost speriat când a auzit că a fost diagnosticat cu coronavirus: „Nu am avut vreo problemă, să mă simt rău. Nu am nimic, nici febră sau durere în gât, dureri musculare. Nimic. Am fost speriat, dar nu am nicio chestie“.