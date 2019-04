Târgu Jiul, sufocat de gunoaie

Zone întregi ale municipiului Târgu Jiu au devenit adevărate gropi de gunoi improvizate. Chiar autoritățile locale recunosc acest lucru, însă amenzile se lasă așteptate, sub pretextul că se merge pe prevenire. Primarul Marcel Romanescu le transmite celor care și-au transformat proprietățile private în gropi de gunoi că vor suporta în sfârșit consecințele.

Cartiere întregi precum Narciselor, Pandurașul, Obreja, dar și majoritatea zonelor mărginașe ale Târgu Jiului sunt acoperite cu gunoaie fără ca cei vinovați să primească vreo amendă. Deși au avut loc numeroase acțiuni de ecologizare, derulate fie de primărie, fie de reprezentanții Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare, hainele vechi, PET-urile și gunoaiele răsar ca ciupercile după ploaie. Chiar primarul Marcel Romanescu recunoaște că orașul are probleme din acest punct de vedere. „Cele mai multe probleme apar în zona de Vest, în zona Narciselor. Sunt anumiți cetățeni certați cu legea și cu bunul simț. Lasă foarte multe haine second-hand pe marginea drumului, le împrăștie acolo. Am încercat și noi ca primărie, dar în primul rând Polarisul, cel care gestionează această situație, să le punem tot felul de containere, să stabilească locuri cu destinație specială. Din păcate, acele containere nu sunt folosite, iar gunoaiele sunt aruncate în diverse locuri”, a declarat primarul Romanescu.

„Am făcut partea de prevenire”

Edilii spune că inclusiv un echipaj al Poliției Locale este mobilizat în permanență pentru a supraveghea zonele cu probleme, însă fără prea mari rezultate. Mai mult, numeroase terenuri transformate în gropi de gunoi sunt proprietăți private. „Fac un apel către toți cetățenii, pentru că primăria are obligația de a rezolva problema acolo unde deține terenuri, dar problema apare acolo unde sunt proprietăți private. Fiecare proprietar trebuie să aibă grijă și de modul cum se întreține zona în care deține acel teren. Nu am luat măsuri drastice până în acest moment, dar le-am adus la cunoștință deținătorilor de teren faptul că trebuie să își facă curățenie, să își îngrădească suprafețele de teren, chiar să monitorizeze cu camere de supraveghere video. Trebuie găsite soluții și trebuie să facem front comun. Primăria face eforturi și ținem legătura permanent cu Polarisul. Am un echipaj de poliție locală care stă permanent, dar fiind o zonă foarte mare, dacă văd mașina într-un anumit loc, e clar că nu se duc în fața mașinii să arunce, se duc în altă zonă. Avem o hotărâre de consiliu local care prevede și amenzi pe care putem să le aplicăm celor care nu își igienizează proprietățile, însă am făcut partea de prevenire, le-am adus la cunoștință prin adrese că trebuie să igienizeze terenurile”, a mai spus Marcel Romanescu.