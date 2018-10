Târgujienii din Narciselor nu scapă de noroaie nici anul acesta! „Proiectul trebuia finalizat din august”

Locuitorii cartierului Narciselor din Târgu Jiu vor avea parte de încă un sezon rece cu noroaie și străzi neasfaltate. Primăria nu a reușit nici până acum să demareze investiția pentru care a alocat bani încă de la începutul anului. De vină este, potrivit primarului Marcel Romanescu, firma care s-a ocupat de proiectare.

Numeroși târgujieni din cartierul Narciselor au protestat anul acesta la ușa primarului Marcel Romanescu pentru a li se asfalta străzile. Din păcate pentru ei, toamna i-a prins tot printre noroaie. Culmea, Primăria a prevăzut banii pentru această investiție, însă, în cele din urmă nu s-a mai realizat. „Așa este când depinzi de alții. Partea de proiectare este făcută de o societate specializată. Nu ne-au adus nici până acum documentele necesare să putem scoate la licitație. Noi am fost foarte corecți și am prevăzut sumele în buget. Din păcate, de multe ori depinzi de persoane care nu sunt tocmai serioase. Acel proiect trebuia să îl avem finalizat din luna august. Suntem aproape de sfârșitul lunii octombrie și acel domn cu care am mai lucrat și a fost extrem de serios, de data asta ne-a dezamăgit. Sincer, nu va mai lucra pentru Primăria Târgu Jiu”, a declarat primarul Romanescu.

„Ce a depins de noi am făcut”

Șansele ca lucrările să demareze până la sfârșitul anului sunt destul de mici, însă primarul promite că va lua măsuri pentru a diminua disconfortul celor din zonă. „Sperăm ca măcar până la sfârșitul anului să demarăm lucrările acolo. Dacă nu, vom face intervențiile necesare ca oamenii de acolo să nu sufere în această iarnă și în primăvară să dăm drumul la lucrări. Ce a depins de noi am făcut. Suntem în situația de a rezilia contractul și de a reface toată procedura care mai dura alte câteva luni sau să continuăm procedura respectivă. E o decizie foarte delicată”, a mai spus Romanescu.

Președintele organizației județene a Uniunii Salvați România, Radu Miruță, a demarat inclusiv o campanie de strângere de semnături pentru asfaltarea celor șapte străzi din cartierul Narciselor. Acolo au fost construite în ultimii ani 200 de case noi, în care locuiesc aproximativ 900 de persoane.